Bu hafta 4 şirket halka arz oluyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... **Borsa İstanbul**'da 10-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında dört şirket halka arz için talep toplayacak: **Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.**, **Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.**, **Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.** ve **Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**.

**Çitlekçi Mağazacılık Gıda** halka arz fiyatı 73,70 TL, **Türker Vangölü Enerji** 136 TL, **Kapeks Kimya** 94 TL ve **Teknika Plast** 85,40 TL olarak belirlenmiştir; toplam halka arz büyüklükleri sırasıyla 2,69 milyar TL, 10,54 milyar TL, 2,36 milyar TL ve 2,65 milyar TL olarak öngörülmektedir.

Yatırımcıların halka arzlara katılmadan önce izahnamelerde yer alan fiyat, dağıtım yöntemi, tahsisat oranları gibi bilgileri incelemeleri önem taşımaktadır.

Borsa İstanbul’da halka arz gündemi ağustos ayının ikinci haftasında yeniden hareketleniyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren dört şirket, 10-15 Ağustos haftasında yatırımcılardan talep toplayacak. Çitlekçi Mağazacılık Gıda ile başlayan süreç, Türker Vangölü Enerji Yatırım, Kapeks Kimya ve Teknika Plast ile devam edecek.

11-14 Ağustos halka arz takviminde hangi şirketler var?

Ağustos ayının ikinci haftasında talep toplama gerçekleştirecek şirketler arasında gıda, enerji, kimya ve plastik sektörlerinden firmalar bulunuyor.

10-15 Ağustos haftasında takip edilecek şirketler şöyle:

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Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. – CITAS

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. – VEYAS

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. – KPEKS

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – TKNKA

Yatırımcıların halka arzlara katılmadan önce izahnamede yer alan fiyat, dağıtım yöntemi, tahsisat oranları, halka açıklık oranı ve fon kullanım alanları gibi bilgileri incelemesi önem taşıyor.

Çitlekçi halka arzı ne zaman, kaç TL?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda’nın halka arzında talep toplama işlemleri 10, 11 ve 12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Şirketin halka arz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında 36,5 milyon TL nominal değerli payın yatırımcılara sunulması planlanırken, toplam büyüklüğün yaklaşık 2,69 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

Halka arzda hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yönteminin kullanılması planlanıyor.

Türker Vangölü Enerji halka arz tarihi

Türker Vangölü Enerji Yatırım’ın talep toplama süreci 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.

Halka arz fiyatı 136 TL olarak açıklanırken yatırımcılara 77,5 milyon adet pay sunulacak. İşlemin yaklaşık 10,54 milyar TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Enerji dağıtımı, elektrik tedariki, perakende elektrik satışı ve enerji ticareti alanlarında faaliyet gösteren şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağın bir bölümünü yatırımlarında ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanmayı planlıyor.

Kapeks Kimya halka arz ne zaman?

Kapeks Kimya Sanayi’nin halka arzında talep toplama işlemleri 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin halka arz fiyatı 94 TL olarak belirlenirken toplam 25,1 milyon lot satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,36 milyar TL olması öngörülüyor.

Kapeks Kimya; madencilik ve inşaat sektörlerine yönelik patlayıcı üretimi, mühendislik hizmetleri ve saha operasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Teknika Plast halka arz tarihi ve fiyatı

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bu haftanın halka arz takviminde yer alan şirketlerden biri.

Şirket için talep toplama işlemleri 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı 85,40 TL olarak açıklanırken yatırımcılara toplam 31 milyon lot sunulacak.

Halka arzın yaklaşık büyüklüğünün 2,65 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Satışa konu payların 25 milyon adedinin sermaye artırımı, 6 milyon adedinin ise ortak satışı kapsamında olması planlanıyor.

Bewen Enerji halka arzı ertelendi mi?

Halka arz takvimini takip eden yatırımcıların son günlerde araştırdığı konulardan biri de Bewen Enerji’nin halka arzının ertelenip ertelenmediği oldu.

Mevcut bilgilere göre Bewen Enerji’nin halka arzı ertelenmedi. Şirketin talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Bewen Enerji halka arzında 80 milyon TL nominal değerli pay, 48,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Böylece halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,85 milyar TL olarak gerçekleşti.

Dolayısıyla Bewen Enerji’nin 10-15 Ağustos haftasında yeniden talep toplaması beklenmiyor. Şirketin halka arz süreci temmuz sonunda tamamlanmış durumda.