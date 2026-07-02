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FIFA’dan Türk şirketine tarihi yetki: Dünya Kupası’nın resmi üreticisi oldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası için özel lisanslı altın ve gümüş külçeleri üretmek için Türk şirket Nadir Metal Rafineri şirketiyle anlaştı. Şirket, Türk simgelerini taşıyan artırılmış gerçeklik destekli koleksiyonunu da dünya vitrinine çıkaracak.

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Eklenme 02.07.2026 - 13:43
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Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken turnuvayla ilgili Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Değerli maden sektörünün önemli şirketlerinden Nadir Metal Rafineri, FIFA’dan aldığı resmi onayla beraber Dünya Kupası temalı lisanslı altın ve gümüşlü külçe üretimi gerçekleştirecek. Şirket, bu alandaki ilk ve tek Türk şirket olma unvanını alacak.

Türk şirketi Dünya Kupası’nın resmi üreticisi oldu

Kuzey Amerika’da düzenlenen organizasyon kapsamında yürütülen iş birliğiyle FIFA’dan resmi onayı alan Nadir Metal Rafineri’nin de içinde olduğu MDM Grubu, Dünya Kupası lisanslı altın ve gümüş külçelerinin yanı sıra, Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye’nin simge yapılarının da yer aldığı özel tasarımları da görücüye çıkaracak.

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Artırılmış gerçeklik teknolojisi dikkat çekiyor

Koleksiyonun en dikkat çeken özelliklerinden biri de artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanılması oldu. FIFA lisanslı değerli maden ürünleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan bu uygulama sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonları aracılığıyla külçeleri dijital içeriklerle etkileşimli şekilde deneyimleyebilecek.

Eski futbolcu kartı koleksiyonlarından ilham alınarak geliştirilen sistem, klasik koleksiyon anlayışını teknolojiyle buluşturuyor.

Farklı gramaj seçenekleri olacak

Koleksiyon içerisinde hem Türkiye hem de uluslararası Pazar için farklı seçenekler yer alacak. Altın külçeler 1, 5, 10 ve 20 gram olarak üretilecek. Gümüş serisinde ise yurt içinde 50 ve 100 gram, yurt dışında ise 1 ons ağırlığında metaller üretilecek.

Nadir Metal Rafineri ile FIFA arasındaki anlaşma kapsamında üretilecek koleksiyonların üretiim, 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Ürünlerin resmi satış süreci ise 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.  Belirlenen tarihten sonra elde kalan stokların dahi satışına izin verilmeyecek.

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