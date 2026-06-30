HaberX
Anasayfa/Spor/Dünya Kupası’nda ‘’Altın Ayakkabı’’ yarışı kızıştı: İşte güncel sıralama

Dünya Kupası’nda ‘’Altın Ayakkabı’’ yarışı kızıştı: İşte güncel sıralama

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Son 32 turu heyecanı sürerken gol krallığı listesinde güncelleme yapıldı. İşte 2026 Dünya Kupası’nın en golcü isimleri…

Oluşturan
Eklenme 30.06.2026 - 23:35
Haberi PAYLAŞ

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamaları tamamlandı ve Son 32 turuna geçildi. Son dünya şampiyonu Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, Fransa’nın süper yıldızı Kylian Mbappe, yıllar sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılan Norveç’in kule santraforu Erling Haaland ve Portekiz ile hayal ettiği Dünya Kupası zaferine ulaşmak isteyen Cristiano Ronaldo gibi isimlerin kıyasıya mücadelesini verdiği gol krallığı listesi güncellendi.

Zirvenin sahibi değişmedi

Arjantin formasıyla turnuvaya harika bir başlangıç yapan Lionel Messi, grup aşamasında attığı 6 golle listenin zirvesindeki isim konumunda.

Haber Devam Ediyor
Vedat Muriqi ve Kante sonrası Talisca’da sakatlandı
Spor
Vedat Muriqi ve Kante sonrası Talisca’da sakatlandı
Fenerbahçe'de peş peşe sakatlıklar. Antremanda sakatlanan Vedat Muriqi sonrası, Fransa milli takımda sakatlanan Kante'ye şimdi de Talisca eklendi.
Okan Buruk, Galatasaray’da Sözleşme Sorununu Gündemine Almıyor
Spor
Okan Buruk, Galatasaray’da Sözleşme Sorununu Gündemine Almıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ı çalıştırdığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ve sözleşmesi...

Messi’yi gölge gibi takip eden Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior ve Erling Haaland ise 4 gole ulaşmış durumda. Portekiz’in süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise turnuvada henüz 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sürpriz isimler zirveyi zorluyor

Turnuvanın golcü listesinde 3 golle üst sıraları zorlayan dikkat çekici isimler de mevcut. Kanada’dan Jonathan David, İsviçre formasıyla sürpriz bir çıkış yakalayan Johan Manzambi, Senegal’den Ismaïla Sarr, İngiltere’nin kaptanı Harry Kane ve Faslı Ismael Saibari takımları adına 3’er kez fileleri havalandırmayı başardı.

Almanya formasıyla turnuvada 3 gol atan Deniz Undav ise ülkesinin Son 32 turunda Paraguay’a elenmesi sebebiyle ‘’Altın Ayakkabı’’ şansını kaybetti.

Son 16 turuna kalacak takımlar, bu listeyi daha dikkat çekici hale getirebilir.

İlginizi Çekebilir

Spor

Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara saat kaçta gelecek? Resmi açıklama geldi

12 saat önce
Spor

Belçika ile Senegal Son 16 için karşı karşıya: İlk 11’ler belli oldu

12 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

20 saat önce
Spor

Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’

20 saat önce
Spor

Galatasaray’da yeniden Aral Şimşir sesleri: İlk teklif çift hanelerde

21 saat önce
Spor

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek karşılaşmasının tarihi belli oldu

22 saat önce