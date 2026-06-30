Dünya Kupası’nda ‘’Altın Ayakkabı’’ yarışı kızıştı: İşte güncel sıralama

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamaları tamamlandı ve Son 32 turuna geçildi. Son dünya şampiyonu Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, Fransa’nın süper yıldızı Kylian Mbappe, yıllar sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılan Norveç’in kule santraforu Erling Haaland ve Portekiz ile hayal ettiği Dünya Kupası zaferine ulaşmak isteyen Cristiano Ronaldo gibi isimlerin kıyasıya mücadelesini verdiği gol krallığı listesi güncellendi.

Zirvenin sahibi değişmedi

Arjantin formasıyla turnuvaya harika bir başlangıç yapan Lionel Messi, grup aşamasında attığı 6 golle listenin zirvesindeki isim konumunda.

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Messi’yi gölge gibi takip eden Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior ve Erling Haaland ise 4 gole ulaşmış durumda. Portekiz’in süper yıldızı Cristiano Ronaldo ise turnuvada henüz 2 kez gol sevinci yaşayabildi.

Sürpriz isimler zirveyi zorluyor

Turnuvanın golcü listesinde 3 golle üst sıraları zorlayan dikkat çekici isimler de mevcut. Kanada’dan Jonathan David, İsviçre formasıyla sürpriz bir çıkış yakalayan Johan Manzambi, Senegal’den Ismaïla Sarr, İngiltere’nin kaptanı Harry Kane ve Faslı Ismael Saibari takımları adına 3’er kez fileleri havalandırmayı başardı.

Almanya formasıyla turnuvada 3 gol atan Deniz Undav ise ülkesinin Son 32 turunda Paraguay’a elenmesi sebebiyle ‘’Altın Ayakkabı’’ şansını kaybetti.

Son 16 turuna kalacak takımlar, bu listeyi daha dikkat çekici hale getirebilir.