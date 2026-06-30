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Galatasaray Can Uzun transferini bitiriyor

Galatasaray transferde ilk bombayı patlatmak üzere. Sarı kırmızılılar Can Uzun transferini bitiriyor. Dursun Özbek ve Okan Buruk Can Uzun transferi için Almanya'ya uçuyor.

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Eklenme 30.06.2026 - 10:58
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İcardi’nin dönmesi ve Duran transferi gündemiyle meşgul olan Galatasaray, ilk bombasını Can Uzun ile patlatmak üzere. Sarı kırmızılılar Can Uzun’un kulübüyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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Galatasaray, Can Uzun’un kulübü Frankurt ile her konuda anlaştı. Bonuslarla birlikte 40 milyon Euro’ya kulübü ikna eden sarı kırmızılılar sonraki satıştan pay ile birlikte Can Uzun’u renklerine bağlıyor.

Dursun Özbek ve Okan Buruk gidecek!

Galatasaray’da Dursun Özbek ve Okan Buruk’un çok önemsediği Can Uzun transferinde oyuncuyu ikna etmek için görüşmeye Dursun Özbek ve Okan Buruk beraber gideceği öğrenildi.

Transferde Can Uzun’un renklerine bağlaması ardından forvet ve bir orta saha transferi daha yapacak Galatasaray, TFF’den gelecek yabancı sınırı kuralına göre transferde yol katedecek.

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