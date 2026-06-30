HaberX
Anasayfa/Spor/Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı

Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı

Yeni sezonda yine şampiyonluk hedefleriyle yola çıkan Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ı renklerine bağladı.

Oluşturan
Eklenme 30.06.2026 - 10:07
Güncellenme 30.06.2026 - 10:20
Haberi PAYLAŞ

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yaz döneminin ses getirecek ismini transfer ediyor. 

JHON DURAN GALATASARAY’A GELİYOR

Sabah’ın haberine göre, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, Galatasaray’a imza atmaya hazırlanıyor.

Haber Devam Ediyor
Mauro İcardi dönüyor
Spor
Mauro İcardi dönüyor
Galatasaray'ın efsane forveti Mauro İcardi İstanbul'a dönüyor. Galatasaray'da forvet bilmecesi son buluyor.
Real Madrid’den Arda Güler Açıklaması
Spor
Real Madrid’den Arda Güler Açıklaması
Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, Real Madrid'e imza attığından beri sakatlıklarla mücadele ediyor ve...

GALATASARAY, JHON DURAN İLE ANLAŞTI MI?

Sarı-kırmızılı takım, Jhon Duran ve golcü futbolcunun takımı Al Nassr ile her konuda anlaşırken, Duran’ın daha öncesinde de Galatasaray’da oynamayı çok istediği öğrenildi.

JHON DURAN, KİRALIK MI GELECEK?

Osimhen’in alternatifi olması beklenen Jhon Duran’ın kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği öğrenildi.

GALATASARAY, JHON DURAN İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Bu kapsamda 22 milyon euro olan maaşının 4 milyon euroluk bölümünü Galatasaray’ın ödeyeceği belirtildi.

GALATASARAY, JHON DURAN TRANSFERİNİ AÇIKLADI MI?

Sarı-kırmızılı takımın Jhon Duran transferini bu hafta içi resmen açıklaması bekleniyor.

ICARDİ, GALATASARAY’IN TEKLİFİNE CEVAP VERDİ Mİ?

Galatasaray’ın sözleşmesi sona erecek olan ve yeni sözleşme önerilen Icardi’den henüz yanıt alamadığı için, Jhon Duran konusunda adım attığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara saat kaçta gelecek? Resmi açıklama geldi

12 saat önce
Spor

Belçika ile Senegal Son 16 için karşı karşıya: İlk 11’ler belli oldu

12 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat planı ortaya çıktı: Yeni hedef genç İspanyol

20 saat önce
Spor

Galatasaray’da Noa Lang defteri yeniden açılabilir: ‘’Geri dönmeye can atıyor’’

20 saat önce
Spor

Galatasaray’da yeniden Aral Şimşir sesleri: İlk teklif çift hanelerde

21 saat önce
Spor

12 Dev Adam’ın Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek karşılaşmasının tarihi belli oldu

22 saat önce