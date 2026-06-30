Galatasaray, Jhon Duran ile anlaştı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , yaz transfer döneminde Jhon Duran ile anlaşmaya vardı ve futbolcunun Al Nassr ile her konuda mutabık olduğu belirtiliyor.

, yaz transfer döneminde ile anlaşmaya vardı ve futbolcunun ile her konuda mutabık olduğu belirtiliyor. Jhon Duran'ın, Osimhen 'in alternatifi olarak Galatasaray 'a kiralık olarak geleceği ve maaşının 22 milyon euro'nun 4 milyon euroluk kısmının kulüp tarafından ödeneceği ifade ediliyor.

'in alternatifi olarak 'a kiralık olarak geleceği ve maaşının 22 milyon euro'nun 4 milyon euroluk kısmının kulüp tarafından ödeneceği ifade ediliyor. Galatasaray, Jhon Duran transferini bu hafta içinde resmi olarak açıklamayı planlıyor; bu süreçte Icardi'den henüz bir yanıt alamadığı için Duran transferine yöneldiği öğrenildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yaz döneminin ses getirecek ismini transfer ediyor.

JHON DURAN GALATASARAY’A GELİYOR

Sabah’ın haberine göre, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, Galatasaray’a imza atmaya hazırlanıyor.

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GALATASARAY, JHON DURAN İLE ANLAŞTI MI?

Sarı-kırmızılı takım, Jhon Duran ve golcü futbolcunun takımı Al Nassr ile her konuda anlaşırken, Duran’ın daha öncesinde de Galatasaray’da oynamayı çok istediği öğrenildi.

JHON DURAN, KİRALIK MI GELECEK?

Osimhen’in alternatifi olması beklenen Jhon Duran’ın kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği öğrenildi.

GALATASARAY, JHON DURAN İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Bu kapsamda 22 milyon euro olan maaşının 4 milyon euroluk bölümünü Galatasaray’ın ödeyeceği belirtildi.

GALATASARAY, JHON DURAN TRANSFERİNİ AÇIKLADI MI?

Sarı-kırmızılı takımın Jhon Duran transferini bu hafta içi resmen açıklaması bekleniyor.

ICARDİ, GALATASARAY’IN TEKLİFİNE CEVAP VERDİ Mİ?

Galatasaray’ın sözleşmesi sona erecek olan ve yeni sözleşme önerilen Icardi’den henüz yanıt alamadığı için, Jhon Duran konusunda adım attığı öğrenildi.