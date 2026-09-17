HaberX
AnasayfaSporGalatasaray devre arasında hangi futbolcularla yolları ayıracak?

Galatasaray devre arasında hangi futbolcularla yolları ayıracak?

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, devre arasında İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ı göndermeyi planlıyor.

Oluşturan
Eklenme 17.09.2026 - 17:08

Son şampiyon Galatasaray’da İlkay Gündoğan ve ile Kaan Ayhan’ın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. İki oyuncunun bu sezon görev aldığı süreler göz önünde bulundurulduğunda devre arasında gönderileceği konuşuluyor.

İKİ FUTBOLCU DA YETERLİ FORMA ŞANSI BULAMADI

Nevzat Dindar’ın aktardığı bilgilere göre; sarı kırmızılı takımın iki futbolcuyla ara transfer döneminde yolları ayıracağı düşünülüyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA GÖREV ALDI

Bu sezon İlkay Gündoğan’ın 2 resmi karşılaşmada forma giydiği ve bu maçlarda sadece 11 dakika süre aldığı belirtilirken, Gündoğan’ın Çorum FK karşılaşmasının 84. dakikasında oyuna girdiği ve sadece 6 dakika sahada kaldığı belirtildi.

Haber Devam Ediyor
PSG Osimhen’i istiyor
Spor
PSG Osimhen’i istiyor
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, PSG'nin radarına yer almaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Osimhen'i satmak istemese de, PSG ise Osimhen konusunda ısrarcı tavrını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Kaleci Ortega İçin Harekete Geçti
Spor
Fenerbahçe, Kaleci Ortega İçin Harekete Geçti
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci transferine odaklandı. Sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekibi Manchester...

Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting mücadelesinde de 85. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, bu karşılaşmada da sadece 5 dakika görev alabildi.

KAAN AYHAN DA BEKLENENİN ALTINDA SÜRE ALDI

Gündoğan’ın bu sezon sarı kırmızılı formayla sadece 11 dakika süre alması takımdan ayrılabileceği iddialarını gündeme getirirken, Kaan Ayhan da benzer şekilde beklenenin altında süre aldı.

Bu sezon sadece Çorum FK karşılaşmasında forma giyen Ayhan, mücadelenin 89. dakikasında oyuna girerken, yalnızca bir dakika görev yaptı.

İki futbolcunun da beklenenin altında görev alması, ara transfer döneminde Galatasaray’ın bu futbolcularla yolları ayırabileceğinin işareti olabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

PSG Osimhen’i istiyor

7 saat önce
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

2 gün önce
Spor

Trabzonspor Teknik Direktör Thomas Reis ile prensipte anlaştı

2 gün önce
Spor

Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

3 gün önce
Spor

Osimhen sahalara dönüyor: Barcelona maçında oynayacak mı?

4 gün önce
Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter ile masaya oturuyor: Takımdan ayrılacak mı?

5 gün önce