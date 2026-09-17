Galatasaray devre arasında hangi futbolcularla yolları ayıracak?

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Son şampiyon Galatasaray’da İlkay Gündoğan ve ile Kaan Ayhan’ın devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. İki oyuncunun bu sezon görev aldığı süreler göz önünde bulundurulduğunda devre arasında gönderileceği konuşuluyor.

İKİ FUTBOLCU DA YETERLİ FORMA ŞANSI BULAMADI

Nevzat Dindar’ın aktardığı bilgilere göre; sarı kırmızılı takımın iki futbolcuyla ara transfer döneminde yolları ayıracağı düşünülüyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA GÖREV ALDI

Bu sezon İlkay Gündoğan’ın 2 resmi karşılaşmada forma giydiği ve bu maçlarda sadece 11 dakika süre aldığı belirtilirken, Gündoğan’ın Çorum FK karşılaşmasının 84. dakikasında oyuna girdiği ve sadece 6 dakika sahada kaldığı belirtildi.

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Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting mücadelesinde de 85. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, bu karşılaşmada da sadece 5 dakika görev alabildi.

KAAN AYHAN DA BEKLENENİN ALTINDA SÜRE ALDI

Gündoğan’ın bu sezon sarı kırmızılı formayla sadece 11 dakika süre alması takımdan ayrılabileceği iddialarını gündeme getirirken, Kaan Ayhan da benzer şekilde beklenenin altında süre aldı.

Bu sezon sadece Çorum FK karşılaşmasında forma giyen Ayhan, mücadelenin 89. dakikasında oyuna girerken, yalnızca bir dakika görev yaptı.

İki futbolcunun da beklenenin altında görev alması, ara transfer döneminde Galatasaray’ın bu futbolcularla yolları ayırabileceğinin işareti olabileceği belirtildi.