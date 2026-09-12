Hakan Çalhanoğlu Inter ile masaya oturuyor: Takımdan ayrılacak mı?

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’le gelecek yıl sözleşmesi sona erecek. Bu kapsamda Çalhanoğlu, Inter’le masaya oturacak ve Çalhanoğlu’nun takımdaki değerlendirilecek.

Milli futbolcunun Inter’le yola devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Çalhanoğlu’nun takımıyla masaya oturacağı ve bu konuda tarafların ortak bir karar alacağı belirtildi.

ÇALHANOĞLU’NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sky’ın haberine göre, Inter’in yeni Sportif Direktörü Dario Baccin, milli futbolcunun menajeriyle toplantı yapacak. İtalyan ekibi ve Çalhanoğlu’nun menajeri arasında yapılacak toplantıda tarafların yola beraber devam edip etmeyeceği masaya yatırılacak.

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Milli futbolcu, İtalyan ekibindeki geleceğine yönelik önceki aylarda yaptığı açıklamada, Inter’de mutlu olduğunu, şehirde ve takımında güzel bir süreç geçirdiğini belirtmişti.

“GELECEĞİM KULÜBÜME BAĞLI”

Çalhanoğlu; ayrıca, “Burada çok sayıda arkadaşımız var, çocuklarımız okula gidiyor. Bu kapsamda Inter’deki geleceğim bana değil, kulübüme bağlı” ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcuya geleceğinin kendisine de bağlı olduğuna yönelik yöneltilen değerlendirmeye ise, “Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşmem olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum.

Fakat 5 yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz” demişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER’DE KAÇ GOL ATTI?

Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde bu sezon 4 mücadelede forma giyerken, bu karşılaşmalarda 2 gol atmıştı.