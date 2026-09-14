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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanında konuk oluyor. İki takımın 15 defa karşı karşıya geleceği öğrenilirken, karşılaşmanın tarihi ve saati de belli oldu.

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Eklenme 14.09.2026 - 12:52

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının 14 Eylül Pazartesi günü (bugün) oynanacağı ve saat 20.00'de başlayacağı öğrenildi. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

Sarı lacivertli takım, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek istiyor.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

GAZİANTEP FK 10. SIRADA

Öte yandan, Gaziantep FK ise geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak evinde kazanmak istiyor.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gıdado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK 15. DEFA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Her iki takım daha önce 14. kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde sarı lacivertli takımın üstünlüğü dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe 14 karşılaşmanın 12'sinde Gaziantep FK'yı mağlup ederken, 2 karşılaşmayı ise Gaziantep FK kazandı. Her iki takımın mücadelesinde ise şu ana kadar beraberlik yaşanmadı.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
Bu karşılaşmalarda sarı lacivertli ekip 39 gol atarken, kırmızı siyahlı takım ise 14 golle karşılık verdi.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 5 defa sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 mücadeleyi kazandı.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda sarı lacivertli takım 15 gol, kırmızı siyahlı ekip ise 8 gol attı.
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Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?
SON 9 KARŞILAŞMAYI FENERBAHÇE KAZANDI
İki ekip arasında oynanan ligde oynanan son 9 karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırken, Gaziantep FK ise 2021-2022 sezonunun ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 3-2 kazandı.
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