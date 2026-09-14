Fenerbahçe ile Gaziantep FK 15. kez karşı karşıya: Karşılaşma ne zaman, saat kaçta?

1 /11 GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasının 14 Eylül Pazartesi günü (bugün) oynanacağı ve saat 20.00'de başlayacağı öğrenildi. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

2 /11 FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR Sarı lacivertli takım, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kötü gidişata dur demek istiyor.

3 /11 GAZİANTEP FK 10. SIRADA Öte yandan, Gaziantep FK ise geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak evinde kazanmak istiyor.

4 /11 GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI MUHTEMEL 11'LER GAZİANTEP: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Ulrich Meleke, Sorescu, Gıdado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu

5 /11 FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku

6 /11 FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK 15. DEFA KARŞI KARŞIYA GELİYOR Her iki takım daha önce 14. kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde sarı lacivertli takımın üstünlüğü dikkat çekiyor.

7 /11 Fenerbahçe 14 karşılaşmanın 12'sinde Gaziantep FK'yı mağlup ederken, 2 karşılaşmayı ise Gaziantep FK kazandı. Her iki takımın mücadelesinde ise şu ana kadar beraberlik yaşanmadı.

8 /11 Bu karşılaşmalarda sarı lacivertli ekip 39 gol atarken, kırmızı siyahlı takım ise 14 golle karşılık verdi.

9 /11 Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 5 defa sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 mücadeleyi kazandı.

10 /11 Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda sarı lacivertli takım 15 gol, kırmızı siyahlı ekip ise 8 gol attı.