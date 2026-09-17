PSG Osimhen’i istiyor

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Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’den transfer ettiği Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda gösterdiği üstün performansı sayesinde birçok Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

PSG’DE OSİMHEN SESLERİ DEVAM EDİYOR

Sport.fr adlı internet sitesinde Osimhen’in Paris Saint-Germain’in (PSG) listesinden bir türlü çıkmadığı belirtilirken, PSG’de hâlâ Osimhen’in isminin konuşulmaya devam edildiği belirtildi.

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UZUN VADELİ SÜREÇTE OSİMHEN KONUSUNDA ISRARCI

PSG, Nijeryalı golcüyü transfer etmek için bu yaz sezonunda girişim yapmış fakat bu girişimi başarısız olmuştu. Buna rağmen Osimhen’den vazgeçmeyen PSG, uzun vadeli süreçte Nijeryalı golcüyü sarı kırmızılı takımdan satın almak istiyor.

PSG’DEN TRANSFER STRATEJİSİ

Galatasaray, Nijeryalı golcüyü satmama konusunda kararlı duruşuna devam ederken, PSG ise transfer politikası hususunda aylarca ve hatta yıllarca beklerken, doğru an geldiğinde gerekli adımı atıyor.

PSG’nin izlediği bu yol, Fransız temsilcisinin son sezonlardaki yaptığı sembolik transferler için izlediği önemli bir strateji olarak biliniyor. Bu kapsamda benzer bir senaryonun yaşanması ve uzun vadeli bekleyişin sonunda Nijeryalı golcüyü Galatasaray’dan transfer etme ihtimali yüksek görünüyor.

OSİMHEN BU SEZON GALATASARAY’DA KAÇ GOL ATTI?

Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda şu ana kadar 4 maçta forma giyen Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle üstün performansını sergilemeye devam etti.