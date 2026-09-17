İnternetten yapılan harcamada bir yılda yüzde 41, temassız ödemede yüzde 42 artış

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Türkiye’de kredi ve banka kartı ile ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarı geçen ay 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 39 oranında yükselerek 2 trilyon 990 milyar liraya ulaştı.

KART ÖDEMELERİ YÜZDE 40 ARTTI

foreks.com’un haberine göre; geçtiğimiz ay, kartlı ödemelerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartlarıyla, 445,9 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapılırken, 2025’in aynı dönemine kıyasla kredi ve banka kartı ödemeleri yüzde 40 oranında yükseldi.

KREDİ KARTI İŞLEM ADEDİ 1 MİLYAR 169 MİLYON

Bu kapsamda kartlı ödeme işlem adedi 1 milyar 991 milyona tırmanırken, bunun 1 milyar 169 milyonu kredi kartı, 789 milyonu banka kartı ve 33,2 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

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Ayrıca kredi kartı işlem adedi yüzde 12, banka kartı işlem adedi yüzde 13 oranında yükselirken, ön ödemeli kart işlemleri ise yüzde 39 düştü.

İNTERNETTEN YAPILAN HARCAMALAR YÜZDE 41 ARTTI

Bunun yanı sıra internetten yapılan harcamaların son bir yılda yüzde 41 oranında arttığı öğrenilirken, bu harcamalar 923,9 milyar lirayı buldu. İnternetten gerçekleştirilen ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 13 oranında yükselerek, 255,8 milyona tırmandı. Bu işlemlerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 13 oldu.

TEMASSIZ ÖDEME YÜZDE 42 ARTTI

Öte yandan, temassız ödeme adedi geçtiğimiz ay, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında yükselerek, 1 milyar 335,7 milyona tırmandı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 42 oranındaki artışla 1 trilyon 39,9 milyar TL olarak gerçekleşti.