HaberX
AnasayfaEkonomiİnternetten yapılan harcamada bir yılda yüzde 41, temassız ödemede yüzde 42 artış

İnternetten yapılan harcamada bir yılda yüzde 41, temassız ödemede yüzde 42 artış

Ağustos ayında kartlı ödemelerin 3 trilyon liraya dayandığı ve internetten yapılan harcamaların ise son bir yılda yüzde 41 oranında yükseldiği belirtildi.

Oluşturan
Eklenme 17.09.2026 - 13:19

Türkiye’de kredi ve banka kartı ile ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarı geçen ay 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 39 oranında yükselerek 2 trilyon 990 milyar liraya ulaştı.

KART ÖDEMELERİ YÜZDE 40 ARTTI

foreks.com’un haberine göre; geçtiğimiz ay, kartlı ödemelerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartlarıyla, 445,9 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapılırken, 2025’in aynı dönemine kıyasla kredi ve banka kartı ödemeleri yüzde 40 oranında yükseldi.

KREDİ KARTI İŞLEM ADEDİ 1 MİLYAR 169 MİLYON

Bu kapsamda kartlı ödeme işlem adedi 1 milyar 991 milyona tırmanırken, bunun 1 milyar 169 milyonu kredi kartı, 789 milyonu banka kartı ve 33,2 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Haber Devam Ediyor
Tapu işlemlerinde para transferi kuralları değişiyor: 1 Ekim’de zorunlu olacak
Ekonomi
Tapu işlemlerinde para transferi kuralları değişiyor: 1 Ekim’de zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim tarihinde zorunlu olacağı öğrenilirken, yeni düzenlemede alıcının ödediği para, devir işlemi gerçekleşmeden satıcının hesabına geçmeyecek.
Yargıtay’dan emsal karar: Prim ödemeleri kıdem tazminatına dahil edilecek
Ekonomi
Yargıtay’dan emsal karar: Prim ödemeleri kıdem tazminatına dahil edilecek
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, primle çalışan çok sayıdaki çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza atarken, satış hedeflerine bağlı olarak ödenen değişken prim ve yardım ödemelerinin de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasını kararlaştırdı.

Ayrıca kredi kartı işlem adedi yüzde 12, banka kartı işlem adedi yüzde 13 oranında yükselirken, ön ödemeli kart işlemleri ise yüzde 39 düştü.

İNTERNETTEN YAPILAN HARCAMALAR YÜZDE 41 ARTTI

Bunun yanı sıra internetten yapılan harcamaların son bir yılda yüzde 41 oranında arttığı öğrenilirken, bu harcamalar 923,9 milyar lirayı buldu. İnternetten gerçekleştirilen ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 13 oranında yükselerek, 255,8 milyona tırmandı. Bu işlemlerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı yüzde 13 oldu.

TEMASSIZ ÖDEME YÜZDE 42 ARTTI

Öte yandan, temassız ödeme adedi geçtiğimiz ay, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında yükselerek, 1 milyar 335,7 milyona tırmandı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 42 oranındaki artışla 1 trilyon 39,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Tapu işlemlerinde para transferi kuralları değişiyor: 1 Ekim’de zorunlu olacak

23 saat önce
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten memur ve emekli maaşına zam açıklaması

1 gün önce
Ekonomi

Motorine 4,62 TL zam geliyor: Tarihte ilk kez 100 TL’yi aşacak

1 gün önce
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

7 gün önce
Ekonomi

Orta Vadeli Program açıklandı: Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 oldu

2 hafta önce
Ekonomi

Av yasağı sona erdi: Palamut fiyatları 30 liraya kadar düştü

2 hafta önce