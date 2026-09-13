HaberX
AnasayfaSporOsimhen sahalara dönüyor: Barcelona maçında oynayacak mı?

Osimhen sahalara dönüyor: Barcelona maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalırken, Trabzonspor maçında oynama ihtimalinin olduğu fakat, Barcelona maçına yetişip yetişmeyeceğinin kesinleşmediği öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 13.09.2026 - 17:05

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Nijeryalı futbolcunun tedavi sürecinde son durumu belli olurken, sarı kırmızılı takımın da yıldız futbolcuya yönelik planı netleşmeye başladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir’i 3-2 mağlup eden Galatasaray’da Nijeryalı yıldız, karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken, yapılan incelemelerde Osimhen’in sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma belirlenmişti.

KOCAELİSPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşılaşmasında forma giyememişti. Ayrıca yıldız futbolcunun bugün Kocaelispor’la oynanacak karşılaşmada da sahalara dönemeyeceği öğrenildi.

Haber Devam Ediyor
Hakan Çalhanoğlu Inter ile masaya oturuyor: Takımdan ayrılacak mı?
Spor
Hakan Çalhanoğlu Inter ile masaya oturuyor: Takımdan ayrılacak mı?
Hakan Çalhanoğlu'nun, takımı Inter'le bir görüşme yapılarak takımdaki geleceğinin masaya yatırılacağı öğrenildi.
Bu Hafta Fenerbahçe’nin Maçı Neden Yok?
Spor
Bu Hafta Fenerbahçe’nin Maçı Neden Yok?
Türkiye’de Avrupa kupa maçlarının yanı sıra Süper Lig maçları da devam ediyor. Trendyol Süper...

Osimhen’in tedavisinin milli araya kadar süreceği ve bu süreçte fiziksel olarak tekrar hazır hale geleceği belirtilirken, golcü futbolcunun 19 Eylül tarihinde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetişebileceği aktarıldı.

YEDEKTE KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Fakat Osimhen’in karşılaşmaya ilk 11’de başlayamayacağı ve yedek kulübesinde olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sarı kırmızılı takımda Nijeryalı golcünün durumunun karşılaşma gününe kadar yakından izleneceği, teknik heyetin Osimhen’in hazır olmadan tehlikeye atmak istemediği kaydedildi.

ASIL HEDEF BARCELONA MAÇI

Osimhen’in yaşadığı sakatlık nedeniyle Nijerya milli takımına da gönderilmeyeceği, milli arayı tedavi ve hazırlık süreci için değerlendirmesi gerektiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda ise asıl hedefin 13 Ekim tarihinde Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına Osimhen’in tamamen hazır bir şekilde yetişmesi olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter ile masaya oturuyor: Takımdan ayrılacak mı?

23 saat önce
Spor

Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki diyalog ortaya çıktı

1 gün önce
Spor

Galatasaray, Sporting maçı hakemi Espen Eskas’ı UEFA’ya şikayet edecek

3 gün önce
Spor

Halil Umut Meler’e UEFA’dan önemli görev

4 gün önce
Spor

Atletico Mineiro İcardi’yi istiyor

4 gün önce
Spor

22 yaşındaki Zeynep Mestan Turgutluspor’un yeni teknik direktörü oldu

4 gün önce