Osimhen sahalara dönüyor: Barcelona maçında oynayacak mı?

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Nijeryalı futbolcunun tedavi sürecinde son durumu belli olurken, sarı kırmızılı takımın da yıldız futbolcuya yönelik planı netleşmeye başladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir’i 3-2 mağlup eden Galatasaray’da Nijeryalı yıldız, karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken, yapılan incelemelerde Osimhen’in sağ kasığında ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma belirlenmişti.

KOCAELİSPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşılaşmasında forma giyememişti. Ayrıca yıldız futbolcunun bugün Kocaelispor’la oynanacak karşılaşmada da sahalara dönemeyeceği öğrenildi.

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Osimhen’in tedavisinin milli araya kadar süreceği ve bu süreçte fiziksel olarak tekrar hazır hale geleceği belirtilirken, golcü futbolcunun 19 Eylül tarihinde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yetişebileceği aktarıldı.

YEDEKTE KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Fakat Osimhen’in karşılaşmaya ilk 11’de başlayamayacağı ve yedek kulübesinde olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sarı kırmızılı takımda Nijeryalı golcünün durumunun karşılaşma gününe kadar yakından izleneceği, teknik heyetin Osimhen’in hazır olmadan tehlikeye atmak istemediği kaydedildi.

ASIL HEDEF BARCELONA MAÇI

Osimhen’in yaşadığı sakatlık nedeniyle Nijerya milli takımına da gönderilmeyeceği, milli arayı tedavi ve hazırlık süreci için değerlendirmesi gerektiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımda ise asıl hedefin 13 Ekim tarihinde Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına Osimhen’in tamamen hazır bir şekilde yetişmesi olduğu belirtildi.