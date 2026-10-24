Aziz Yıldırım başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuştu.

YILDIRIM’DAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Toplantıda gündeme dair önemli açıklamalar yapan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mali durumuna yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım ayrıca başkanlığı bırakacağı tarihi de söyledi.

KULÜBÜN TOPLAM BORCU NE KADAR?

Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki mali tabloya yönelik bilgiler verirken kulübün toplam borcunun 36 milyar TL olduğunu vurguladı. Takımın kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon TL ve öz kaynak zararının 278 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, kulübün toplam gelirinin 7 milyar 633 milyon TL, giderlerinin ise 6 milyar 979 milyon TL olduğunu söyledi. Vodina ayrıca kulübün toplam borcunun 36 milyar 384 milyon TL olduğunu aktardı.

Haber Devam Ediyor

MAYIS AYINDAN SONRA GÖREVİ BIRAKIYOR

Öte yandan, yaptığı açıklamalarla toplantıya damga vuran Başkan Yıldırım, mayıs ayından sonra görevi bırakacağını söyledi.

Yıldırım, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bakın, ben mayıs ayından sonra yokum. Bir daha bu kulübün içine gelmem. Sebebini de söyleyeceğim. Kulübümüze sahip çıkın. Kulübe sahip çıkmak buraya gelip oturmak değil, sosyal medyada paylaşım yapmak değil, hakkına sahip çıkmak. Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben mayıs ayından sonra yokum.”

“ŞİŞİREBİLDİĞİNİZ KADAR ŞİŞİRİN”

Yıldırım, kulübün mali raporlarına yönelik yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5’e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam sekizde falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsanız, önemli olan gerçek ne, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin. Gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti.”

İSMAİL KARTAL GİDECEK Mİ?

Başkan Yıldırım aynı zamanda İsmail Kartal’ın görevine devam edeceğini açıklayarak, “Ben gidene kadar İsmail Kartal’ı göndermem” dedi.