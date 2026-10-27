Kasım-Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri açıklandı

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Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2026 askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Bakanlığın belirlediği takvim kapsamında yedek subay, yedek astsubay ve er adaylarının sınıflandırma sonuçları erişime açılırken bakanlık, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları, dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.”

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ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME

Bakanlık, sonuçların e-Devlet sistemi ve askerlik şubelerinden öğrenilebileceğini duyurdu.

ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2026-2027 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Birinci grup er: 5 Kasım 2026

İkinci grup er: 3 Aralık 2026

Üçüncü grup er: 7 Ocak 2027

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet sistemi veya askerlik şubesi aracılığıyla alabilecek.

YOL VE İAŞE BEDELİ ÖDENECEK

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adresleri ile eğitim birlikleri arasındaki mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

Yükümlüler, kendi hesaplarına yatırılan ödemeleri kimlikleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartlarıyla PTT ATM’lerinden alabilecek.

Yükümlüler, askerlik hizmeti boyunca banka kartlarının olmaması hâlinde herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı alabilecek.

SİVİL HAT KISITLI HATTA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

Askerlik hizmeti boyunca kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını kısıtlı hatta çevirebilecek olan yükümlüler, silah altına alınmadan önce ilgili GSM bayilerine giderek bu işlemi herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, terhis olduktan sonra ilgili GSM bayisine giderek kısıtlı hattı yeniden sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hattının özelliklerine dönüştürebilecek.

BU KİŞİLER İÇİN BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAK

Sevk belgesini alamayan yükümlüler ile belgeyi almasına rağmen sevk edildiği sınıf okulu veya eğitim merkezlerine katılamayan kişiler ya da sevk belgesini almasına rağmen kendilerine verilen yol süresi dışında sınıf okulu veya eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi gerçekleştirilecek.