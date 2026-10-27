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27 Ekim 2026 fındık fiyatları: İl il açıklandı

27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fındık fiyatları üreticiler tarafından yakından takip edilirken serbest piyasada illere ve fındığın kalitesine göre farklılık gösteren fiyatlar açıklandı.

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Eklenme 27.10.2026 - 11:09

27 Ekim 2026 Salı günü güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Bu kapsamda illere göre güncel fındık fiyatları belli oldu.

27 EKİM 2026 SAMSUN FINDIK FİYATLARI

Bu kapsamda, yüzde 50 randıman esaslı kabuklu fındık fiyatlarına göre Samsun’da yağlı fındığın kilogramı 176,25 lira, Levant kalite fındığın kilogramı ise 164,75 lira oldu.

27 EKİM 2026 ORDU FINDIK FİYATLARI

Ordu’da ise yağlı fındık 168,50 liradan, Levant kalite fındık ise 167,75 liradan satılıyor.

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27 EKİM 2026 GİRESUN FINDIK FİYATLARI

Giresun’da yağlı fındığın kilogramı 181,75 lira, Levant kalite fındık ise 170,50 lira seviyesinde yer alıyor.

27 EKİM 2026 TRABZON FINDIK FİYATLARI

Trabzon’da yağlı fındık 171,50 liradan, Levant kalite fındık ise 168 liradan işlem görüyor.

27 EKİM 2026 SAKARYA FINDIK FİYATLARI

Öte yandan, Sakarya’da yağlı fındık 141,50 liradan, Levant kalite fındık ise 132,75 liradan satılıyor.

27 EKİM 2026 DÜZCE FINDIK FİYATLARI

Son olarak, Düzce’de yağlı fındık 135,25 liradan, Levant kalite fındık ise 131,75 liradan satılıyor.

TMO GÜNCEL FINDIK ALIM FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2026-2027 sezonu için belirtilen alım fiyatları ise Giresun kalite fındıkta 255 lira, Levant kalite fındıkta 250 lira ve sivri kalite fındıkta 275 lira olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, randıman artışına göre ek ödeme yapılabileceği vurgulandı.

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