Yasa dışı bahis soruşturmasında 23 şirkete kayyum atandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Adalet Bakanı Hakan Gürlek, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yeni nesil suç örgütlerine ilişkin sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli operasyonlar yapıldığını, suç örgütlerinin finansman kaynaklarını bertaraf etmek ve gençleri suç yapılanmalarından korumak için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

3 AYRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KOORDİNASYONUNDA

Gürlek, “Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız” ifadelerini kullanırken, operasyonların üç ayrı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktardı.

18 İLDE 23 ŞİRKETE OPERASYON

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen yasa dışı bahis soruşturması doğrultusunda Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheli ve 23 şirkete ilişkin operasyon düzenlenirken, operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına yönelik para hareketleri incelendi. Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Devam Ediyor

FİRARİLARİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ayrıca, firari durumdaki 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

23 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Bakan Gürlek, konuya yönelik yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara ve Edirne merkezli üç ayrı soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç örgütlerine ilişkin operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda 150 kişinin gözaltına alındığını ve 23 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

Soruşturmalarda toplam 22 milyar 319 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlenirken, 41 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.