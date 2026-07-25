Jhon Lucumi Galatasaray’a! Transferde anlaşma sağlandı

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıkları kapsamında Monza ile oynadığı maçta 2-0 mağlup oldu; goller Andrea Carboni ve Patrick Cutrone tarafından atıldı.

Teknik direktör Okan Buruk , maç sonrası yaptığı açıklamada mevcut ilk 11 ile başka bir maçta oynamalarının düşük ihtimal olduğunu belirtti ve birkaç oyuncunun kadroda yer almayacağını vurguladı.

, maç sonrası yaptığı açıklamada mevcut ilk 11 ile başka bir maçta oynamalarının düşük ihtimal olduğunu belirtti ve birkaç oyuncunun kadroda yer almayacağını vurguladı. Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Jhon Lucumi ile anlaşma sağladı; ancak Bologna kulübüyle bonservis konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk maçını Monza ile oynadı. Okan Buruk’un öğrencileri sahadan 2-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü. Mücadelenin gollerini Andrea Carboni ve Patrick Cutrone kaydetti.

Galatasaray 27 Temmuz’da Venezia, 2 Ağustos’ta Rennes ve 6 Ağustos’ta Villarreal ile karşılaşacak.

BİLETLERİNİ KESTİ

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Monza mağlubiyetinin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, bu ilk 11 ile farklı bir maçta oynayacaklarının ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Buruk, “Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11’le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak.” diye konuştu ve maçın bu nedenle ölçü olamayacağını savundu.

İKİNCİ TRANSFER SAVUNMAYA

Kadrosunu şu ana kadar Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, taraftarlarının beklediği isimlere imza attırabilmek adına kolları sıvadı. Savunmanın daha mücadeleci hale gelmesini sağlamak ve rotasyon gücünü artırmak isteyen yönetim ve teknik heyet, aradığı ismi İtalya’da buldu. Gündeme Bologna’dan Jhon Lucumi geldi.

KONTRAT İÇİN EL SIKIŞILDI

İtalyan medyası, Kolombiyalı futbolcu ile Galatasaray’ın sözleşme konusunda el sıkıştığını duyurarak 28 yaşındaki futbolcunun kazanacağı ücreti de açıkladı. Buna göre Aslan, deneyimli stopere 4 milyon euroya yakın bir maaş ödeyecek ve kontratı 3 yıllık olacak. 12 milyon euronun yanı sıra bonusların da olması bekleniyor.

BOLOGNA ENGELİ VAR

Galatasaray her ne kadar Jhon Lucumi ile anlaşsa da kulübü Bologna’nın istediği bonservis konusunda süreci tamamlamış değil. Kolombiyalı stoperin son sezonuna girmesi nedeniyle yüksek bonservis ödemek istemeyen yönetim, süreci lehine çevirebilmek adına gayret gösteriyor. Lucumi de bu konuda sarı-kırmızılıların elini rahatlatıyor.

JUVENTUS DA DEVREDE

Jhon Lucumi ile ilgilenen tek takım Galatasaray değil. Juventus devreye girse de resmi teklif aşamasına kadar gelmedi. Yapılacak temasların ardından Bologna’nın kapısının çalınması bekleniyor. Cimbom, el sıkıştığı yıldız futbolcu konusunda rahat. Lucumi’nin de daha fazla kazanç elde edeceği kontrattan vazgeçmesi beklenmiyor.

DAVINSON SANCHEZ HEM AYRILIĞIN EŞİĞİNDE HEM REFERANS

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’in ayrılığı gündemdeki tazeliğini koruyor. Birçok takımın ilgilendiği Sanchez için en ciddi talip Como ancak Aslan 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis istiyor. Ayrılığı halinde ise transfer görüşmelerine nokta konulacak ve Jhon Lucumi kadroya dahil edilecek. 30 yaşındaki savunmacı, yakın arkadaşına takım, şehir ve taraftarlar hakkında bilgiler verip olumlu referans sağlıyor.

JHON LUCUMI KİMDİR?

Tam adı Jhon Janer Lucumí Bonilla’dır. 26 Haziran 1998 tarihinde Santiago de Cali’de doğmuştur. Kolombiyalıdır. Futbola ülkesinin en önemli takımlarından Deportivo de Cali’de başlamıştır. Alt yapıda yetiştikten sonra A takıma kadar yükselmiş ve 2018’de Genk’e transfer olmuştur. 4 sene sonra ise Bologna, Belçika temsilcisine 9 milyon euro ödeyerek bonservisini almıştır. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunmaktadır ve kontratının son sezonuna girmiştir. Güncel piyasa değeri 22 milyon eurodur.

JHON LUCUMI’NİN KAZANDIĞI KUPALAR

Kolombiyalı stoper kariyerinde 3 kupa sevinci yaşamıştır. Genk ile 1 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası ve 1 Belçika Süper Kupası kazanmıştır. Bologna’da ise İtalya Kupası sevinci yaşamıştır.

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