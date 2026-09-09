Türkiye Batı Karadeniz’de petrol arayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, bir televizyon kanalının yayınına katılırken, gündeme yönelik önemli açıklamalar yaptı.

ENERJİ FİLOSU YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarında Türkiye’nin enerji filosunun yoğun biçimde çalıştığını ve mevcut rezervlere yenilerinin ekleneceğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, Batı Karadeniz’de petrol arama çalışmalarına yakın zamanda başlanacağını açıkladı.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Bayraktar, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Petrol, doğal gaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime geçmesiyle yönelik bir süreç yaşıyoruz. Gemilerimiz yoğun olarak buna çalışıyorlar. Bunların bir tanesi Somali’de şu an çalışıyor.

Bir diğeri de Karadeniz’de üretim geliştirme programının yanı sıra; yeni sahalar, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de de belirlediğimiz sahalarda yeni sondajlar gerçekleştiriliyor.

YENİ SONDAJ ÇALIŞMALARI YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR

Bu kapsamda bir yandan temelde mevcut rezervlerimize yeni rezerv katmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde ümit ediyorum ki, bir petrol hedefli sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek ve biraz zor bir sondaj. Fakat, Batı Karadeniz’de bir petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız.”