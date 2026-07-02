Galatasaray’a Fransız orta saha: Lesley Ugochukwu’a teklif yaptı

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İcardi’nin kesin olarak dönmemesi ardından, Jhon Duran ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray’da transferler netleşiyor. Sarı kırmızılılar gözünü, Fransız 22’lik yıldız Lesley Ugochukwu çevirdi. Galatasaray orta sahaya Lesley Ugochukwu’yi istiyor.

Lesley Ugochukwu için Galatasaray atağı

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Galatasaray transferde ikili ilişkilerinin iyi olduğu Burnley’in kapısını çaldı. Sarı kırmızılılar Lesley Ugochukwu için Burnley’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fransız orta saha ikna edildi

Galatasaray, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’i ikna etti. Oyuncuyu Galatasaray’da oynamaya ikna eden sarı kırmızılı yöneticiler, Burnley’in teklifi bekliyor.

Önlibero mevkisinde oynayan Fransız yıldız, 156 maçta 6 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Burnley 25 milyon Euro istiyor

Burnley, satın alma opsiyonu olduğu için teklife sıcak baksa da yıldız isim için 25 milyon Euro getiren genç yıldızı renklerine bağlayacak. Galatasaray, ödemeyi gelecek sezon yapmak için kiralık, satın alma opsiyonlu bir teklif sundu. Burnley’in cevabı merak ediliyor.

Yıldız oyuncu ayrıca önlibero hariç Merkez orta saha ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor. Yıldız isim için Galatasaray’ın rakibi Fenerbahçe olabilir. Genç yıldıza Fenerbahçe’nin de ilgisi var.

Yıldız ismin 30 Haziran 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.