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Galatasaray’da yeniden Aral Şimşir sesleri: İlk teklif çift hanelerde

Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu daha güçlü yapmak isteyen Galatasaray, rotayı daha önce ilgilendiği Aral Şimşir’e kırdı. Milli oyuncunun formasını giydiği Midtjyland ile bonservis pazarlığı çift hanelerden başladı.

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Eklenme 01.07.2026 - 12:59
Güncellenme 01.07.2026 - 12:59
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Galatasaray, Dünya Kupası öncesi nabız yokladığı Aral Şimşir ile temasları sıklaştırdı. Danimarka ekibi Midtjyland’da forma giyen 23 yaşındaki milli oyuncu için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilen sarı-kırmızılıların ilk teklifinin çift hanelerden başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray rotayı yeniden Aral Şimşir’e kırdı

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Omar Marmoush gibi yıldızların astronomik bonservis bedelleri ve maaş beklentilerinden dolayı daha ekonomik isimlere yönelmek isteyen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 10+4’lük yeni yabancı kuralını esnetmemesi üzerine, Avrupa’daki milli oyuncuları gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların ilk teklifinin en az 10 milyon Euro olması bekleniyor.

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‘’Galatasaray’a gelirim’’ demişti

Midtjyland’da forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcunun, Galatasaray’ın isteğine yönelik olarak olumlu bir yanıt verdiği biliniyordu. Milli oyuncunun, çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ‘’Galatasaray’a gelirim’’ mesajı verdiği ifade edildi.

Midtjyland’ın beklentisi en az 15 milyon Euro

Galatasaray ile Aral Şimşir arasında anlaşma yakın olsa da Midtjyland’ın bonservis konusundaki beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Danimarka ekibi Aral Şimşir için en az 15 milyon Euro’luk bir beklenti içerisinde. Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Trabzonspor’un da oyuncu için 7+1 milyon Euro’luk teklif yapması da sarı-kırmızılıların işini zorlaştırabilir. Ayrıca Beşiktaş ve Lille gibi ekipler de oyuncu için fırsat kolluyor.

Çok yönlü ve seri bir yetenek

Türk kulüplerinin Aral Şimşir ile bu denli ilgilenmesinin nedeni sadece yabancı kuralına uyması değil. Aynı zamanda oyuncunun, santrafor haricinde hücumdaki her noktada oynayabilmesi de kadro planlaması açısından takımların iştahını kabartıyor.

Sezonun oyuncusu seçildi

Danimarka’da geçtiğimiz sezonu 52 maçta 12 gol ve 21 asistle tamamlayan Aral Şimşir, ligde sezonun oyuncusu olarak seçilmişti.

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