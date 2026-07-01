Galatasaray’da yeniden Aral Şimşir sesleri: İlk teklif çift hanelerde

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , Aral Şimşir ile temaslarını artırarak, Danimarka ekibi Midtjylland için en az 10 milyon Euro'luk bir resmi teklif hazırlığında olduğu bildirilmektedir.

, ile temaslarını artırarak, Danimarka ekibi için en az 10 milyon Euro'luk bir resmi teklif hazırlığında olduğu bildirilmektedir. Aral Şimşir, transfer iddialarına olumlu yanıt vererek "Galatasaray’a gelirim" demiştir; ancak Midtjylland kulübü, oyuncu için en az 15 milyon Euro talep etmektedir.

kulübü, oyuncu için en az 15 milyon Euro talep etmektedir. 23 yaşındaki Aral Şimşir, çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekmekte ve geçtiğimiz sezon Danimarka liginde 12 gol ve 21 asistle sezonun oyuncusu seçilmiştir.

Galatasaray, Dünya Kupası öncesi nabız yokladığı Aral Şimşir ile temasları sıklaştırdı. Danimarka ekibi Midtjyland’da forma giyen 23 yaşındaki milli oyuncu için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilen sarı-kırmızılıların ilk teklifinin çift hanelerden başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray rotayı yeniden Aral Şimşir’e kırdı

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Omar Marmoush gibi yıldızların astronomik bonservis bedelleri ve maaş beklentilerinden dolayı daha ekonomik isimlere yönelmek isteyen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 10+4’lük yeni yabancı kuralını esnetmemesi üzerine, Avrupa’daki milli oyuncuları gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların ilk teklifinin en az 10 milyon Euro olması bekleniyor.

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‘’Galatasaray’a gelirim’’ demişti

Midtjyland’da forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcunun, Galatasaray’ın isteğine yönelik olarak olumlu bir yanıt verdiği biliniyordu. Milli oyuncunun, çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ‘’Galatasaray’a gelirim’’ mesajı verdiği ifade edildi.

Midtjyland’ın beklentisi en az 15 milyon Euro

Galatasaray ile Aral Şimşir arasında anlaşma yakın olsa da Midtjyland’ın bonservis konusundaki beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Danimarka ekibi Aral Şimşir için en az 15 milyon Euro’luk bir beklenti içerisinde. Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Trabzonspor’un da oyuncu için 7+1 milyon Euro’luk teklif yapması da sarı-kırmızılıların işini zorlaştırabilir. Ayrıca Beşiktaş ve Lille gibi ekipler de oyuncu için fırsat kolluyor.

Çok yönlü ve seri bir yetenek

Türk kulüplerinin Aral Şimşir ile bu denli ilgilenmesinin nedeni sadece yabancı kuralına uyması değil. Aynı zamanda oyuncunun, santrafor haricinde hücumdaki her noktada oynayabilmesi de kadro planlaması açısından takımların iştahını kabartıyor.

Sezonun oyuncusu seçildi

Danimarka’da geçtiğimiz sezonu 52 maçta 12 gol ve 21 asistle tamamlayan Aral Şimşir, ligde sezonun oyuncusu olarak seçilmişti.