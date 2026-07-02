Galatasaray’dan Pape Matar Sarr hamlesi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri de Tottenham’ın genç yıldızı Pape Matar Sarr oldu.

23 yaşındaki Senegalli futbolcunun, Galatasaray’ın öncelikli hedefleri arasında yer almadığı ancak geniş transfer listesine dahil edildiği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların bu aşamada resmi teklif yapmadığı, yalnızca oyuncunun ayrılık ihtimalini ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

Resmi teklif yok, maliyet araştırılıyor

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Galatasaray cephesi, Pape Matar Sarr transferinde ilk etapta nabız yokladı. Tottenham ile yapılan temaslarda oyuncunun ayrılma ihtimali, bonservis beklentisi ve olası transfer formülleri hakkında bilgi alındığı belirtiliyor.

Ancak İngiliz ekibinin Sarr’ı kolay bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Tottenham’ın uzun vadeli planlarında yer alan oyuncu için yüksek bonservis beklentisi, transferi zorlaştıran en önemli başlık olarak öne çıkıyor.

Tottenham 17 milyon euroya transfer etmişti

Pape Matar Sarr, Tottenham’a 2021-2022 sezonunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz’den transfer olmuştu. İngiliz kulübü, genç orta saha için o dönem yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Tottenham’a transfer olduktan sonra gelişimini sürdüren Senegalli oyuncu, Premier Lig temposuna uyum sağlayan isimlerden biri oldu. Hem merkez orta saha hem de savunmaya dönük orta saha bölgesinde görev yapabilmesi, Sarr’ı farklı kulüpler için cazip hale getiriyor.

Bonservis beklentisi yüksek

Pape Matar Sarr’ın Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu uzun kontrat nedeniyle İngiliz ekibinin oyuncu için pazarlıkta güçlü konumda olduğu belirtiliyor.

Transfer kulislerinde Tottenham’ın Sarr için en az 30 milyon euro seviyesinde bir beklentiye sahip olduğu konuşuluyor. Bu rakam, Galatasaray’ın mevcut transfer planlaması açısından yüksek bir maliyet anlamına geliyor.

Galatasaray için zor ama takip edilen dosya

Sarı-kırmızılılar, orta sahada fizik gücü yüksek, tempolu ve Avrupa tecrübesi olan bir oyuncu arayışını sürdürüyor. Pape Matar Sarr da bu profile uyan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak transferin gerçekleşebilmesi için Tottenham’ın kiralama ya da satın alma opsiyonlu formüllere açık olması gerekiyor. Aksi halde yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Galatasaray’ın bu transferde geri planda kalması bekleniyor.

Jakobs detayı dikkat çekiyor

Pape Matar Sarr, Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile Senegal Milli Takımı’ndan takım arkadaşı. Bu yakınlığın olası temaslarda iletişim açısından avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.

Yine de sarı-kırmızılıların bu transferde henüz somut bir teklif aşamasına geçmediği, oyuncunun yalnızca durumunun araştırıldığı belirtiliyor.