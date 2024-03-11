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Bavula Gizlenmiş 2 kilo 510 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin esrar ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu köpeği “Sarı kız”ın da katılımıyla zanlıların adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evde arama yaptı.

Koltuk ile duvar arasına gizlenmiş bavula tepki veren “Sarı kız”ın bulduğu bavulu açan ekipler, 2 kilo 510 gram esrar ele geçirdi.

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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 20 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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