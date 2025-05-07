İş Dünyasının Tanınan İsmi Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

Türk iş dünyasının saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs 2025 Salı günü yaşamını yitirdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığı görevlerinde bulunan Eczacıbaşı’nın vefatı, iş dünyasında derin üzüntü yarattı.

Eczacıbaşı ailesi tarafından yapılan açıklamada, Saffet Pınar Eczacıbaşı’nın hayatını kaybettiği kamuoyuyla paylaşıldı. Merhumun, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kuzeni olduğu da bildirildi.

Cenaze töreninin 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip gerçekleştirileceği ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Pınar Eczacıbaşı’nın ölüm nedeni hakkında ise henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.