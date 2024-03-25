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Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 2 Avcı Helikopterle Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan mezrada mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

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AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 avcı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sığındıkları boş bir evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD,112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bingöl

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