Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 2 Avcı Helikopterle Kurtarıldı

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 avcı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sığındıkları boş bir evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD,112 Acil Sağlık, Özel İdare ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
İki kişi, mezraya inen helikopterle kurtarıldı.
İlgili Haberler
Cezaevindeki Kursa Katılan Erkek Hükümlüler Kilim Dokumayı Öğreniyor
Edirne’de Uyuşturucu İle Yakalanan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Özel İdare Ekiplerinin Baharda Karla Mücadele Mesaisi Devam Ediyor
Bilecik’te 2 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı
Domaniç-İnegöl Kara Yolunda Kar ve Sis Etkili Oldu
Uyuşturucu Operasyonunda 40 Şüpheli Yakalandı