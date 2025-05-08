Tuğgeneral Eray Ündüger, NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’na Direktör Olarak Atandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’daki etkinliğini yansıtan önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre NATO tarihinin en üst düzey askeri yönetim birimlerinden biri olan Uluslararası Askeri Karargâh (IMS) bünyesinde ilk kez bir Türk general direktörlük görevine getirildi. Bu prestijli pozisyona Tuğgeneral Eray Ündüger seçildi.

Tuğgeneral Ündüger, “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevini üstlenecek. Bu görev çerçevesinde, NATO’nun ortaklık geliştirme politikaları, uluslararası kuruluşlarla askeri ilişkilerin güçlendirilmesi ve ittifakın sınırları ötesinde güvenlik ve istikrarın tesisi gibi kritik alanlarda sorumluluk alacak.

MSB: “Türkiye, NATO’nun Güçlü ve Güvenilir Bir Müttefikidir”

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında atamayla ilgili soruları yanıtlarken, Türkiye’nin NATO içinde üstlendiği aktif rollerin önemine vurgu yaptı. Bakanlık yetkilileri, “Türkiye, NATO’nun barış ve güvenliğine sunduğu katkılarla önemli bir müttefik olmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, uluslararası gündemde yer alan diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de paylaşıldı. Pakistan ile Hindistan arasında artan gerilime dikkat çeken bakanlık kaynakları, Türkiye’nin bölgede yeni çatışmalara karşı olduğu mesajını yineledi. Açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kınandığı ve tansiyonun düşürülmesi için tarafların sağduyulu adımlar atmasının beklendiği belirtildi.

Yalan Haberlerle Mücadelede Hukuki Süreç Başlatıldı

Bakanlık, bazı medya organlarında yer alan “şehit açıklamalarında terör örgütü ifadesinin kaldırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, olayların doğasına göre farklı ifadelerin kullanılabildiği, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve MSB’nin terörle mücadeledeki net tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığı da bildirildi.

İsrail’in Suriye’deki Hava Operasyonlarına Tepki

İsrail’in Suriye topraklarında düzenlediği hava saldırılarına ilişkin soruları yanıtlayan MSB yetkilileri, bu tür harekâtların bölgesel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere güvenilmesi gerektiği belirtilirken, Türkiye’nin sahadaki faaliyetlerini güvenli şekilde yürütmek amacıyla bölgedeki tüm taraflarla koordinasyon halinde olduğu ifade edildi.