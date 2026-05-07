ÖSYM Açıkladı: e-YDTS Nedir, Ne Zaman Yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yabancı adayların Türkçe dil seviyesini ölçmek amacıyla hazırlanan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı’nın (e-YDTS) ilk uygulamasını 9 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirecek.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde dijital ortamda uygulanacak. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen adaylara yönelik hazırlanan sınav, kurumun bu alandaki ilk elektronik değerlendirme uygulaması olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını belirterek uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte Türkçe ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etti.

Hazırlık Sürecinde 8 Deneme Uygulandı

ÖSYM’nin açıklamasında, uluslararası öğrenci sayısındaki artış ve standart ölçme ihtiyacının dikkate alınarak e-YDTS sisteminin geliştirildiği bildirildi. Sınavın, Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) kriterlerine uygun şekilde hazırlandığı aktarıldı.

Hazırlık sürecinde toplam 8 deneme sınavı düzenlendiği ayrıca soru hazırlama ve değerlendirme süreçleri kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van’da eğitim programları gerçekleştirildiği kaydedildi. Yetkililer, sınavın kesme puanı çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı.

Türkçe Yeterlilik Seviyeleri Belirlenecek

e-YDTS kapsamında adayların Türkçe dil becerileri CEFR standartlarına göre değerlendirilecek. Sınav sonucunda adaylara B2, C1 ve C2 düzeylerinde Türkçe yeterlilik sertifikası verilmesi planlanıyor.

ÖSYM, sınav sonuçlarının eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve ilgili diğer kurumlar tarafından Türkçe yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceğini bildirdi.

Sonuç Tarihi Açıklandı

Elektronik ortamda yapılacak sınavın sonuçları 10 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. ÖSYM, uygulamanın Türkçenin uluslararası alanda daha sistemli şekilde öğretilmesine katkı sunmasının hedeflendiğini duyurdu.