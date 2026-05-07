Tarih Belli Oldu: Akaryakıt Fiyatları Düşecek!

Tarih Belli Oldu: Akaryakıt Fiyatları Düşecek!

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Benzin ve motorinde beklenen yeni fiyat değişiklikleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları haberimizde.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 14:22
Petrol piyasalarında yaşanan gerileme ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorin grubunda peş peşe fiyat düşüşü bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 74 kuruşluk indirim öngörülüyor. Söz konusu indirimin önemli bölümünün ÖTV düzenlemesi kapsamında değerlendirileceği, pompa fiyatlarına ise yaklaşık 69 kuruş seviyesinde yansıyacağı belirtiliyor. Nihai fiyat değişikliğinin resmi onay sonrası netleşmesi bekleniyor.

Motorin fiyatlarında da dikkat çeken bir değişiklik gündemde bulunuyor. Piyasalarda olağanüstü bir hareketlilik yaşanmaması halinde, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatında yaklaşık 5 lira 30 kuruşluk düşüş uygulanacağı ifade ediliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa satış fiyatları şu şekilde:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL)
İstanbul Avrupa Yakası 64,47 71,77 33,89
İstanbul Anadolu Yakası 64,33 71,63 33,29
Ankara 65,44 72,89 33,87
İzmir 65,72 73,16 33,69

