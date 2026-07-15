Haluk Levent’in 6 sayfalık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne ilişkin para aklama iddiasıyla başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Ünlü şarkıcının emniyette verdiği 6 sayfalık ifadenin ayrıntıları da belli oldu.

HALUK LEVENT ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİ Mİ?

Ünlü şarkıcıya ilk olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorulurken, Levent ise faydalanmak istemediğini belirtti. Levent, “Sizin ya da başkasının adına olup kullandığınız banka hesapları nelerdir?” sorusuna, “Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan iki bankadaki hesapları ben yönetiyorum. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara aktarılır ve bu paraları ben kullanırım. Kendi adıma banka hesabı kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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“MADDİ KONUDA TEK YETKİLİ BENİM”

Haluk Levent’in emniyette verdiği ifade şu şekilde:

“Ahbap Derneği bir yardımlaşma ağdır. Yardım faaliyetleri yapar. Derneği 2016 ya da 2017’de ben kurdum. Derneğin kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanını ben sağladım. Bütün yardımları ben kendi cebimden yaptım. Elazığ depreminin ardından bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla insanlara yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu zaman zaman değişti. Para çekme yetkisi bankalarda bana aittir. Maddi konuda derneğin tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız bulunmamaktadır.”

MARAŞ DEPREMİNDE DERNEĞE NE KADAR YARDIM GELDİ?

2026’da mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için kasam 2026 döneminde aktarımlar yapılacaktı. Ayrıntılarını mahkemede açıklayacağım. Tahmin ediyorum ki 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş ve Hatay depremleri döneminde 4 milyar 300 milyon lira seviyesinde para geldi. Bu tutarın, 4 milyar tutarındaki bölümünü o yıl harcandığı belgelerle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi sürecinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’nda bulunuyor. Aynı zamanda 2024 ve 2025 mali raporları denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernek Masası’nda yer alıyor.”

“GELEN YARDIMLAR 2 YILDA DEPREM BÖLGESİNDE KULLANILDI”

“Gelen yardımların neredeyse tamamı iki yıl içerisinde deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Benim burada olmamın sebebi 2026’da başlayan bir durumla ilgilidir. Ben derneğe kazanç sağlamak için şu anki fiyatıyla 150 milyon liralık 20 adet taşınmazı 80 milyon lira karşılığında derneğe vermek istedim ve bununla ilgili dernek karar defterine yönetim kurulu kararı aldırdım. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet daire. Karşılığında 20 adet ahbapın dairesi vardır. 20 adet daire yaklaşık 90 gün kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi’nden Ahbap Derneği adına müracaat ettiğimiz halde alınamamıştır.”

YELİZ KAYA’YA BİR YILDA NE KADAR PARA GELDİ?

“Bunun sebebi bizlere Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından İl Dernek Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin gerçekleştirileceği söylendi. Biz de genel kurulu topladık ve taşınmazlar için karar aldık. 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan iki gün önce müracaat ettik. Buna istinaden yönetim kurulu üyemiz Yusuf Can Ertit, Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısı’nın yanında daireleri almak için bekliyordu. Cuma günü yetişmedi. 10 Temmuz 2026 Cuma günü yetişseydi, bugün Yeliz Kaya’ya bir yıldır gelen 80 milyon lira yasal biçimde faiziyle beraber kapanmış olacaktı.”

ÖRGÜT MUAMELESİ YAPILIYOR”

“Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya’ya gelen 80 milyon lira aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu an örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneği’nde hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Fakat operasyonsa herkes örgüt üyesi olsun diye herkes alınsın diye eşyanın tabiatına uygun olmayarak 12 Temmuz’da yapıldı. Eğer bir gün daha beklenseydi dernekten Yeliz Kaya’ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti ve insanlar gözaltına alınmayacaktı.”

“ETRAFIMI VE İŞLERİMİ DOĞRU YÖNETEMEDİM”

“Bu bilinçli ve kasıtlı bir operasyondur. Ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adını usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yolun sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterinde kaydederek düzeltme yolundaydım. Fakat buna izin verilmedi.”

“DEPREM DÖNEMİNDE YAŞANANLAR BENİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ”

“Deprem sürecinde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılına bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama yol açtı.”

HİÇBİR ZAMAN AHBAP’TAN PARA ALMADIM”

“Hiçbir zaman Ahbap Derneği’nden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığı’nın baş müfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023-2025 döneminde insanların alın teriyle küçücük çocukların harçlıklarıyla yardım ettiği derneğin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bunu ben de İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporlarıyla ilettiler.”