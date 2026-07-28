ING emekli promosyonu rekora koşuyor: Toplamda 32 bin TL nakit fırsat!

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ING , emekli maaş müşterilerine yönelik yeni teklifinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 32.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunmaktadır.

, emekli maaş müşterilerine yönelik yeni teklifinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 32.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunmaktadır. Maaş dilimlerine göre, emeklilere koşulsuz nakit ödemeleri 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişirken, ek hizmetlerle toplam kazanç 23.250 TL'den 32.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Müşterilere, ücretsiz EFT ve havale, düşük oranlarla kredi, aidatsız kredi kartı gibi avantajlar sunulmakta, ayrıca belirli bankacılık görevlerini yerine getirenlere ek promosyonlar verilmektedir.

Bankalar arasındaki müşteri kazanma yarışı hız kesmeden devam ederken ING, emekli maaş müşterilerine yönelik hazırladığı yeni teklifi açıkladı. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin yanı sıra EYT ile emekliliğe hak kazanan vatandaşlar da maaşlarını ING’ye taşıyarak promosyon ve ek avantajlarla toplamda 32.000 TL’ye ulaşan nakit ödeme alabiliyor.

İşte ING emekli promosyon şartları ve detaylar

Maaşını ING’ye transfer eden emeklilere hiçbir ek şart aranmaksızın verilen taban promosyonlar 15.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ek hizmetlerin kullanılmasıyla elde edilebilecek azami kazanç ve maaş dilimlerine göre ödeme tablosu ise şöyle;

20.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlar: 15.000 TL koşulsuz nakit ödeme (Ek fırsatlarla toplam 32.000 TL)

15.000 TL – 19.999 TL Arası Maaş Alanlar: 12.500 TL koşulsuz nakit ödeme (Ek fırsatlarla toplam 29.500 TL)

10.000 TL – 14.999 TL Arası Maaş Alanlar: 10.000 TL koşulsuz nakit ödeme (Ek fırsatlarla toplam 27.000 TL)

0 TL – 9.999 TL Arası Maaş Alanlar: 6.250 TL koşulsuz nakit ödeme (Ek fırsatlarla toplam 23.250 TL)

Ana promosyonların yanı sıra ek nakit fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin ING tarafından belirlenen bankacılık görevlerini tamamlaması gerekiyor. böylece 17.000 TL’ye varan ek promosyon elde edilebiliyor. Bu görevlerde ise şartlar şöyle;

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Fatura Talimatı Ödülü: Otomatik ödemeye bağlanan her fatura için 1.000 TL olmak üzere, toplam 4 faturaya 4.000 TL nakit.

Mobil Katılım Bonusu: İlk kez ING Mobil kullanarak banka müşterisi olanlara özel 2.000 TL.

Alışveriş İadesi: Banka kartı harcamalarından kazanılacak nakit iadelerle 4.000 TL.

Mevduat Katkısı: Turuncu Hesap’ta 100.000 TL bakiye bulunduranlara 3.500 TL.

Kredi Fırsatı: 75.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere 3.500 TL ilave promosyon.

Tüm bu avantajlara ek olarak maaşını ING’ye taşıtan tüm emekli müşterilere ücretsiz EFT, havale ve FAST, daha düşük oranlarla kredi kullanma, Turuncu Ekstra, aidatsız kredi kartı ve faizsiz, taksitli nakit avans gibi cazip fırsatlar sunuluyor.