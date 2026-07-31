Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Altın fiyatları, dolar ın güç kazanması ve yatırımcıların kâr realizasyonu nedeniyle düşüş gösterdi, ancak temmuz ayında son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

ın güç kazanması ve yatırımcıların kâr realizasyonu nedeniyle düşüş gösterdi, ancak temmuz ayında son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksindeki yükseliş, uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların kâr satışları da düşüşü destekledi.

üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların kâr satışları da düşüşü destekledi. 31 Temmuz 2026 itibarıyla güncel altın satış fiyatları: Gram altın 6.228,89 TL, Çeyrek altın 10.165,00 TL, Yarım altın 20.331,00 TL, Tam altın 40.359,10 TL, Cumhuriyet altını 40.475,00 TL, Gremse altın 101.207,25 TL ve Ons altın 4.074,73 dolar olarak belirlendi.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle aşağı yönlü hareket etti. Doların yeniden güç kazanması ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi hem ons altında hem de yurt içi altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye neden oldu.

Buna karşın, temmuz ayı genelindeki alım eğilimi altın piyasasında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Piyasa verilerine göre altın, temmuz ayında son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Böylece uzun süredir dalgalı seyreden değerli metal, aylık bazda yeniden pozitif görünüm sergilemiş olacak.

Altın fiyatları neden geriliyor?

Piyasalarda yaşanan son hareketlilikte, dolar endeksindeki yükseliş belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Güçlenen dolar, uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların haftanın son işlem gününde kâr satışlarına yönelmesi de düşüşü destekledi.

Haber Devam Ediyor

Uzmanlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinin küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. Ancak aylık performans incelendiğinde, altının temmuz ayında yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor.

31 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

31 Temmuz Cuma günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde: