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Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı

31 Temmuz 2026 altın fiyatları açıklandı. Gram altın 6.228 TL seviyesine gerilerken, altın temmuz ayında 5 ay sonra ilk aylık yükselişine hazırlanıyor.

Altın
Oluşturan
Eklenme 31.07.2026 - 08:30
Güncellenme 31.07.2026 - 08:31

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle aşağı yönlü hareket etti. Doların yeniden güç kazanması ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi hem ons altında hem de yurt içi altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye neden oldu.

Buna karşın, temmuz ayı genelindeki alım eğilimi altın piyasasında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Piyasa verilerine göre altın, temmuz ayında son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. Böylece uzun süredir dalgalı seyreden değerli metal, aylık bazda yeniden pozitif görünüm sergilemiş olacak.

Altın fiyatları neden geriliyor?

Piyasalarda yaşanan son hareketlilikte, dolar endeksindeki yükseliş belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Güçlenen dolar, uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde baskı oluştururken, yatırımcıların haftanın son işlem gününde kâr satışlarına yönelmesi de düşüşü destekledi.

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Uzmanlar, kısa vadeli fiyat hareketlerinin küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor. Ancak aylık performans incelendiğinde, altının temmuz ayında yükseliş eğilimini koruduğu görülüyor.

31 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

31 Temmuz Cuma günü itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

  • Gram altın: 6.228,89 TL
  • Çeyrek altın: 10.165,00 TL
  • Yarım altın: 20.331,00 TL
  • Tam altın: 40.359,10 TL
  • Cumhuriyet altını: 40.475,00 TL
  • Gremse altın: 101.207,25 TL
  • Ons altın: 4.074,73 dolar

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