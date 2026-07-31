Milyonlarca emekli bekliyor: Maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, milyonlarca emeklinin gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi.

Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 552 TL’lik fark oluştu. Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak ödeme takvimine odaklandı.

Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fark ödemelerinin yapılmasının önünde yasal bir engel kalmadı. Ancak SGK tarafından maaş farkları ödeme takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı.

Haber Devam Ediyor

Kurumdan gelecek açıklamanın ardından ödemelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılması bekleniyor. Kamuoyundaki beklenti ise ödemelerin ağustos ayının ilk haftasında tamamlanacağı yönünde.

Kimler 3.552 TL emekli maaş farkı alacak?

Maaşını en düşük emekli aylığı üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayına ilişkin 3 bin 552 TL’lik fark ödemesinden yararlanacak. Kök maaşı yapılan artışın üzerinde bulunan emekliler için ise farklı hesaplamalar uygulanabilecek.

Memur emeklileri için de enflasyon farkından kaynaklanan ek ödeme süreci devam ediyor. Memur emeklilerine ilişkin ödeme takviminin de SGK tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

Emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili resmi takvim açıklandığında, detayların SGK’nın internet sitesi ve resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacaktır.