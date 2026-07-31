HaberX
AnasayfaEkonomiMilyonlarca emekli bekliyor: Maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Milyonlarca emekli bekliyor: Maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

Maaş farkı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükselmesinin ardından gözler SGK'nın açıklayacağı takvime çevrildi.

Oluşturan
Eklenme 31.07.2026 - 10:51

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, milyonlarca emeklinin gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltildi.

Temmuz ayında maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 bin 552 TL’lik fark oluştu. Bu kapsamda yaklaşık 7 milyon emekli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak ödeme takvimine odaklandı.

Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte fark ödemelerinin yapılmasının önünde yasal bir engel kalmadı. Ancak SGK tarafından maaş farkları ödeme takvimine ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı.

Haber Devam Ediyor
Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı
Ekonomi
Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı
31 Temmuz 2026 altın fiyatları açıklandı. Gram altın 6.228 TL seviyesine gerilerken, altın temmuz ayında 5 ay sonra ilk aylık yükselişine hazırlanıyor.
TÜİK Bugün Açıklayacak! Mayıs Enflasyonu Ne Olacak?
Ekonomi
TÜİK Bugün Açıklayacak! Mayıs Enflasyonu Ne Olacak?
TÜİK Mayıs 2026 enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,6–1,9 aralığında. Enflasyonun yıllık seyri ve piyasa etkileri haberimizde.

Kurumdan gelecek açıklamanın ardından ödemelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılması bekleniyor. Kamuoyundaki beklenti ise ödemelerin ağustos ayının ilk haftasında tamamlanacağı yönünde.

Kimler 3.552 TL emekli maaş farkı alacak?

Maaşını en düşük emekli aylığı üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayına ilişkin 3 bin 552 TL’lik fark ödemesinden yararlanacak. Kök maaşı yapılan artışın üzerinde bulunan emekliler için ise farklı hesaplamalar uygulanabilecek.

Memur emeklileri için de enflasyon farkından kaynaklanan ek ödeme süreci devam ediyor. Memur emeklilerine ilişkin ödeme takviminin de SGK tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

Emekli maaş farkı ödemeleriyle ilgili resmi takvim açıklandığında, detayların SGK’nın internet sitesi ve resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacaktır.

İlginizi Çekebilir

Altın
Ekonomi

Altın fiyatları haftanın son gününe düşüşle başladı

2 saat önce
Ekonomi

Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL oldu

3 saat önce
Ekonomi

Çalışanlara yüzde 30’a kadar temmuz zammı

14 saat önce
Ekonomi

Emeklilerden seyyanen zam talebi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

19 saat önce
Ekonomi

Araç muayene ödemelerinde komisyon dönemi sona erdi: Ulaştırma Bakanı duyurdu

21 saat önce
Ekonomi

100 bin TL maaşla otobüs şoförü alımı yapılacak: Başvuru şartları açıklandı

22 saat önce