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Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni personel alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2026 personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru kılavuzu erişime açıldı.

Oluşturan
Eklenme 31.07.2026 - 08:06

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2026 yılı uzman erbaş alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. İlana göre belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını 3 Ağustos’tan itibaren e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuru süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın e-Devlet başvuru ekranı aracılığıyla tamamlayabilecek. Kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda süreç, değerlendirme aşamaları ve istenen belgelere ilişkin detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre başvurular, 3-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru işlemleri yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, posta veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

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Adayların başvuru sürecini eksiksiz tamamlaması ve duyuruda belirtilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Başvuru sonuçları ve sonraki aşamalara ilişkin duyurular da Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

İlanda yer alan bilgilere göre başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Ayrıca adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması, 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğmuş olması ile askerlik hizmetini tamamlamış ya da halen yapıyor olması şartları aranıyor.

Başvuru yapacak adaylar, ilan ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm ayrıntıları “www.sg.gov.tr” adresinde yayımlanan başvuru kılavuzundan öğrenebilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülecek uzman erbaş alımı kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme sürecine alınacak. Sürece ilişkin yeni duyurular kurumun resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacak.

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