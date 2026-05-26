Sinema/Görkem Sevindik "Kantin" Filminin Başrolünde Yer Alacak

Görkem Sevindik “Kantin” Filminin Başrolünde Yer Alacak

Görkem Sevindik, Kem Yapım imzalı “Kantin” adlı korku filminin başrolünde yer alacak. Oyuncu, filmde “Hekim” karakterini canlandıracak. Çekimlerin haziran ayında başlaması planlanıyor.

Eklenme 26.05.2026 - 13:11
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı “Kadir” karakteriyle dikkat çeken oyuncu Görkem Sevindik, yeni sinema projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevindik’in, Kem Yapım imzası taşıyan “Kantin” adlı korku filminde başrol oyuncusu olarak yer alacağı açıklandı.

Yapımcılığını Kemal Balçık’ın üstlendiği filmin çekimlerinin haziran ayının ikinci haftasında İstanbul’da başlaması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı otururken, senaryo Uğur Güvercin tarafından kaleme alındı.

Filmde “Hekim” Karakterini Canlandıracak

Yeni projede Görkem Sevindik’in “Hekim” isimli karaktere hayat vereceği belirtildi. Hikâye, 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ndeki eski bir erkek öğrenci yurdunda geçiyor. Filmde yaşanan olaylar, Murat isimli karakterin “Hekim” olarak bilinen grubun lideriyle yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Korku türündeki yapım atmosferi ve dönem kurgusuyla öne çıkacak.

Çekimler Haziran Ayında Başlayacak

“Kantin” filminin hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından ekibin haziran ayında sete çıkacağı öğrenildi. Projenin oyuncu kadrosuna ilişkin diğer isimlerin ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

Televizyon ve dijital platform projelerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Söz, Ramo, Ateş Kuşları ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı.

