Fenerbahçe’de Seçim Ertelensin Talebi!

6-7 Haziran‘da düzenlenmesi kararlaştırılan Fenerbahçe’deki olağanüstü seçimli genel kurulun, A Milli Takım’ın aynı döneme denk gelen bir karşılaşması nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu oldu. Bu gelişme, sarı-lacivertli kulübün yönetim seçimini daha da girift bir hale getirdi.

Adaylık sürecinde ise belirgin bir tablo ortaya çıktı. Seçim yarışı başlangıçta üç isim arasında şekillenirken, Barış Göktürk adaylıktan çekilme kararı alarak Aziz Yıldırım’ın ekibine dahil oldu. Böylece kulübün başkanlık koltuğu için artık yalnızca Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

Asıl gerilim ise milli maç takviminden kaynaklanıyor. A Milli Futbol Takımı’nın Kadıköy’de Kuzey Makedonya ile sahaya çıkacağı karşılaşmanın seçim tarihiyle örtüşmesi, kongreye katılımı olumsuz etkileyebileceği kaygısını doğurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçın yerini değiştirme talebini kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koyması, sorunun çözümünü Fenerbahçe’nin inisiyatifine bıraktı.

YÖNETİM NİHAİ KARARI VERECEK

İki başkan adayının da seçimin ertelenmesine karşı çıktığı öğrenildi; ancak bu konudaki tercihler birbirinden ayrışıyor. Aziz Yıldırım, kongrenin baştan belirlenen takvimde yapılmasını savunurken, Hakan Safi bambaşka bir formül öneriyor: Erteleme değil, öne alma. Safi’ye göre seçim tarihinin öne çekilmesi hem milli maç sorununu ortadan kaldırır hem de belirsizlik sürecini kısaltır.

Nihai kararın Fenerbahçe yönetimi ve divan kurulunun ortak değerlendirmesi sonucunda şekillenmesi bekleniyor. Her iki tarafın da görüşleri alındıktan sonra resmi bir açıklama yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye’nin milli maç programına bakıldığında tablo net biçimde ortaya çıkıyor. A Milli Takım, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran’da Chobani Stadyumu’nda karşılaşırken, Venezuela maçını 7 Haziran Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale’deki Inter Miami Stadyumu’nda gece yarısını geçe oynayacak. Bu yoğun program, seçim tarihine dair soru işaretlerini büyütmeye devam ediyor.​​​​​​​​​​​​​​​​