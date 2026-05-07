HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Spor/Fenerbahçe’de Seçim Ertelensin Talebi!

Fenerbahçe’de Seçim Ertelensin Talebi!

Fenerbahçe’nin gündemine oturan başkanlık seçimi, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalırken seçimin ertelenmesi konuşuluyor.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 15:47
Haberi PAYLAŞ
Fenerbahçe’de Seçim Ertelensin Talebi!

6-7 Haziran‘da düzenlenmesi kararlaştırılan Fenerbahçe’deki olağanüstü seçimli genel kurulun, A Milli Takım’ın aynı döneme denk gelen bir karşılaşması nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu oldu. Bu gelişme, sarı-lacivertli kulübün yönetim seçimini daha da girift bir hale getirdi.

Adaylık sürecinde ise belirgin bir tablo ortaya çıktı. Seçim yarışı başlangıçta üç isim arasında şekillenirken, Barış Göktürk adaylıktan çekilme kararı alarak Aziz Yıldırım’ın ekibine dahil oldu. Böylece kulübün başkanlık koltuğu için artık yalnızca Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor.

Asıl gerilim ise milli maç takviminden kaynaklanıyor. A Milli Futbol Takımı’nın Kadıköy’de Kuzey Makedonya ile sahaya çıkacağı karşılaşmanın seçim tarihiyle örtüşmesi, kongreye katılımı olumsuz etkileyebileceği kaygısını doğurdu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçın yerini değiştirme talebini kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koyması, sorunun çözümünü Fenerbahçe’nin inisiyatifine bıraktı.

YÖNETİM NİHAİ KARARI VERECEK

İki başkan adayının da seçimin ertelenmesine karşı çıktığı öğrenildi; ancak bu konudaki tercihler birbirinden ayrışıyor. Aziz Yıldırım, kongrenin baştan belirlenen takvimde yapılmasını savunurken, Hakan Safi bambaşka bir formül öneriyor: Erteleme değil, öne alma. Safi’ye göre seçim tarihinin öne çekilmesi hem milli maç sorununu ortadan kaldırır hem de belirsizlik sürecini kısaltır.

Nihai kararın Fenerbahçe yönetimi ve divan kurulunun ortak değerlendirmesi sonucunda şekillenmesi bekleniyor. Her iki tarafın da görüşleri alındıktan sonra resmi bir açıklama yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Türkiye’nin milli maç programına bakıldığında tablo net biçimde ortaya çıkıyor. A Milli Takım, Kuzey Makedonya ile 1 Haziran’da Chobani Stadyumu’nda karşılaşırken, Venezuela maçını 7 Haziran Pazar günü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale’deki Inter Miami Stadyumu’nda gece yarısını geçe oynayacak. Bu yoğun program, seçim tarihine dair soru işaretlerini büyütmeye devam ediyor.​​​​​​​​​​​​​​​​

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Spor

Dünya Kupası Maçlarını İzleyip İçerik Üreten Kişiye 50 Bin Dolar Ödenecek

6 saat önce
Spor

Beşiktaş PFDK’ya Sevk Edildi

7 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de 3 İsim İle Yollar Ayrılıyor

11 saat önce
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Yönetim Seçimin Ardından En Az 10 Futbolcuyla Yollara Ayıracak!

12 saat önce
Spor

Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

13 saat önce
Spor

Crystal Palace İlk Kez Avrupa Kupası Finaline Yükseldi

15 saat önce