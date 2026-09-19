2030 Akıllı Şehirler Yol Haritası açıklandı: Resmî Gazete’de yayımlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca oluşturulan “2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren 5 yıllık yol haritası çerçevesinde Türkiye’de şehir yönetiminden trafik sistemlerine, atık yönetiminden enerji tasarrufuna, kentsel dönüşümden afet yönetimine kadar pek çok konuda teknolojik dönüşüm sağlanacak.

81 İL İÇİN AKILLI KENT STRATEJİLERİ OLUŞTURULACAK

İlgili planla beraber 81 ilin tamamı için akıllı kent stratejileri oluşturulacak. Ayrıca minimum 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Eylem planı 4 stratejik hedef, 8 amaç, 32 eylem ve 297 uygulama adımından meydana gelirken, yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz teknolojileri planının teknolojik altyapısını tesis edecek.

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KAYNAKLARIN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Bu teknolojilerle beraber kentlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, kaynakların daha verimli, tasarruflu bir şekilde kullanılması ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişilmesi hedeflenirken, afetlere karşı erken uyarı sistemleri ve kriz yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Ahaber’in haberine göre, bu yıl 81 ilin akıllı şehir stratejileri oluşturulacak ve belediyelerde özel akıllı şehir birimleri tesis edilecek. Gelecek yıl 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek. Ayrıca 268 belediyede coğrafi bilgi sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak.

YÜZDE 80 YERLİLİK ŞARTI

2028 yılında minimum 50 akıllı şehir uygulaması sahada uygulanmaya başlanacak. 2029 yılında da şehir hizmetlerinin tek noktadan izlenmesi sağlanacak. İzlenmesine imkân verecek dijital şehir yönetim merkezleri tüm şehirlerde tesis edilecek. 2030 yılında akıllı şehir teknolojilerinde minimum yüzde 80 yerli üretim koşulu gerekecek.

AKILLI SOKAK AYDINLATMALARI

Ayrıca, 500 girişimci firmaya destek verilecek ve Akıllı Şehir Kanunu’nun uygulanması planlanacak. Dijital merkezlerde trafik yoğunluğu, çevre temizliği ve atık yönetimi gibi hizmetler ortak sistemden izlenecek. Aynı zamanda akıllı sokak aydınlatmaları ve doluluk oranına göre rota belirlerken belirleyen atık toplama araçlarıyla enerji, yakıt ve zaman tasarrufu hedeflenecek.