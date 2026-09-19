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Mert Müldür’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür’ün menisküs yırtığı nedeniyle en az iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Eklenme 19.09.2026 - 09:37

Milli futbolcu Mert Müldür, dün yapılan antrenmanda dizinde ağrı olması nedeniyle antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Müldür’ün menisküsünde bir problem yaşarken, sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, milli futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalacağı duyurdu.

ADAY KADROYA ÇAĞRILMADI

Sabah’ın haberine göre, Mert Müldür’ün en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, sakatlığı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılmadığı belirtildi.

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MERT MÜLDÜR’ÜN FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon altı karşılaşmada forma giyerken, toplam 282 dakika sahada kaldı. Müldür bu süreçte gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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