Trabzonspor-Galatasaray maçında İspanyol hakem VAR’da görev alacak

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. İspanya Futbol Federasyonu’ndan Guillermo Cuadra Fernandez karşılaşmanın VAR hakemi olarak görevlendirildi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül Cumartesi (bugün) günü saat 20.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Batuhan Kolak hakem olarak görev alacak.

Kolak’ın yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olarak görev alacak.

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Öte yandan, karşılaşmada İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez ise VAR’da görev alacak. Fernandez’e A VAR’da Hüseyin Aylak eşlik edecek.