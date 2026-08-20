Tartıştığı kadını TikTok canlı yayınında bıçaklayan fenomen “Karagül” tahliye edildi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde nisan ayında TikTok’ta canlı yayın yaptığı esnada bir kadınla tartışan ve sonrasında kadını bıçaklayan Karagül lakaplı sosyal medya fenomeni Merve A.’nın yargılanmasına devam edildi.

ÜZGÜN VE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katılım sağlarken, Merve A. ise, duruşmaya kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Merve A., olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Karagül lakaplı fenomen, 6 aylık hamile olduğunu, enfeksiyon kaptığını, bebeğinin sağlığı için tahliye kararı verilmesini istediğini belirtti.

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Sanık avukatı da yaralama olayının haksız tahrik altında meydana geldiğini öne sürerken, şu ifadeleri kullandı:

“Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları kapsamında sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istiyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu bulunmaktadır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu göz önünde bulundurularak tahliye kararı verilmesini istiyoruz.”

SALDIRIYA UĞRAYAN KADINDAN TUTUKLUĞUNUN DEVAMI TALEBİ

Müşteki Gülcan Ö. ise olay esnasında sanığı tahrik etmediğini öne sürerek sanığın tutukluluğunun sürmesini talep etti.

HAKİM TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Duruşmanın hakimi ise, sanığın yurt dışına çıkışı yasağıyla tahliyesi kararlaştırılırken, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde nisan ayında yaşanan olayda sosyal medya fenomeni Karagül lakaplı Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma yaşanmıştı.

Sosyal medya fenomeni, tartışmanın büyümesinin ardından Gülcan Ö.’yü bıçakla yaralamıştı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Merve A.’yı suç aletiyle gözaltına almıştı.

Merve A., ifadesinde TikTok’ta canlı yayın yaptığı esnada Gülcan Ö.’nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek amacıyla yanındaki kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiğini aktarmıştı.

Merve A., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilerek hakimlik tarafından tutuklanmıştı.