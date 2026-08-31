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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü! En fazla büyüyen sektörler açıklandı!

TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 oranında büyüdüğünü açıklarken, en fazla büyüyen sektörler ise belli oldu.

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Eklenme 31.08.2026 - 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdüğünü açıkladı.

GSYH YÜZDE 2,3 ARTTI

TÜİK verilerine göre, zincirlenmiş hacim endeksiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2026’nın ikinci çeyreğinde 2025’in aynı dönemine nazaran yüzde 2,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de yılın ilk çeyreğine nazaran yüzde 1,1 oranında yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

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EN FAZLA BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Ayrıca tarım, ormancılık ve balıkçılık, GSYH’yi oluşturan faaliyetler arasında en yüksek artış yaşayan sektörler oldu. Bu sektörler, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13,3 oranında büyüdü.

BİLGİ VE İLETİŞİMDE YÜZDE 8,6’LIK ARTIŞ

Öte yandan, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4 oranında artış gösterdi. Ürün üzerindeki vergiler, ekse sübvansiyonlar yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3,2 oranında arttı. 

SANAYİ YÜZDE 2,4 YÜKSELDİ

Sanayi sektörü yüzde 2,4, finans ve sigorta faaliyetleri ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri ise yüzde 2 yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Diğer taraftan; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5, yüzde 0,5 oranında büyürken inşaat sektörü ise yüzde 1,9 oranında düşüş yaşadı.

TÜKETİM YÜZDE 3,5 ARTTI

Hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 3,5 oranında artarken, devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 1,8 oranında düştü.

YÜZDE 36 ARTTI

Aynı zamanda üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH, 2026’nın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 36 oranında artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL’ye tırmandı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 36,7 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre işgücü ödemelerinin de yüzde 36,7 oranında arttığı öğrenilirken, ikinci çeyrekte 2025’in aynı dönemine kıyasla cari fiyatlarla yüzde 36,7 oranında artış yaşadı.

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