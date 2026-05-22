Kemal Kılıçdaroğlu 3 Avukatı Görevden Aldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin iptal kararının ardından partide yeni gelişmeler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen 3 avukatı görevden aldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin verdiği kararın ardından partide yeni bir süreç başladı.

Mahkeme kararında, söz konusu kurultay ve kongre süreçlerinin tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz sayıldığı bildirildi. Kararda ayrıca kongre süreçlerinde “irade fesadı” ve organize usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ifade edildi.

Yönetimde Değişim ve Tedbir Kararı

Karar doğrultusunda mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, parti yönetiminin yeniden şekillendirilmesine ilişkin sürecin başlatıldığı aktarıldı. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden görev üstlendiği yönünde değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı.

Özgür Özel cephesi ise mahkeme kararını tanımadıklarını belirterek partide olağanüstü toplanma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’ndan İlk Hamle

Gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk adımının, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen 3 avukatı görevden almak oldu. Söz konusu adımın, yeni süreçte parti içi hukuk ve temsil düzenlemelerine ilişkin ilk uygulama olduğu yorumları yapıldı.

CHP’de yaşanan gelişmelerin, mahkeme kararının uygulanma süreci ve parti içi yönetim tartışmaları çerçevesinde devam ettiği belirtiliyor. Taraflardan gelen açıklamalar ve atılacak yeni adımların, siyasi gündemdeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.

