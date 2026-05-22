Önder Özen’in Teknik Direktörlük Görevi İçin Tercihi Ange Postecoglou

Beşiktaş’ta teknik ekip yapılanmasında yaşanan değişikliklerin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile yolların ayrılmasının ardından kulüpte futbol yapılanmasında yeni bir süreç başladı.

Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in, takımın geleceğine yönelik hazırladığı rapor doğrultusunda teknik direktör adayının netleştiği ileri sürüldü.

Öne Çıkan İsim Ange Postecoglou

Kulüp kulislerinden yansıyan bilgilere göre Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında en güçlü ismin Ange Postecoglou olduğu belirtildi. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ta görev yapan deneyimli teknik adam şu anda kulüpsüz.

Postecoglou’nun kariyerinde farklı ülkelerde kazandığı toplam 16 kupa bulunuyor. Ayrıca 2024-2025 sezonunda Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

İlk Temas Serdal Adalı’dan Gelebilir

Siyah-beyazlı yönetimin, Önder Özen’in raporu sonrasında süreci hızlandırdığı ve ilk resmi görüşmenin Başkan Serdal Adalı tarafından yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon planlamasında güçlü bir teknik yapılanma oluşturmayı hedeflediği ve bu doğrultuda uluslararası tecrübeye sahip isimlere yöneldiği belirtiliyor.

Haberde ayrıca Ange Postecoglou’nun geçmişine dair dikkat çekici bir iddia da yer aldı. Teknik adamın köklerinin Manisa’ya dayandığı öne sürülürken, bu bilginin kulüp çevrelerinde de konuşulduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı devam ederken, Ange Postecoglou ismi sürecin merkezine yerleşmiş durumda. Yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayabileceği konuşuluyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise kulübün yeni sezon planlaması açısından belirleyici olacak.