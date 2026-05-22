Doğum Yardımı Ödemeleri Bayram Öncesi Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, güncellenen destek tutarlarının 2025 Aile Yılı kapsamında yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yardım sistemi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira destek sağlanıyor. Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme uygulaması devam ediyor.

Milyonlarca Çocuğu Kapsayan Destek Sistemi

Açıklanan verilere göre doğum yardımından bugüne kadar 1 milyonun üzerinde çocuk faydalandı. Sistemde yer alan çocukların önemli bir bölümünü ilk ve ikinci çocuklar oluştururken, üçüncü ve üzeri çocuklar için de düzenli ödeme yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık, bugüne kadar yüz binlerce anneye toplamda milyarlarca liralık ödeme gerçekleştirildiğini, desteklerin çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılıyor

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, ödeme durumlarını aynı uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Ödemelerin Halkbank aracılığıyla hesaplara aktarıldığı belirtilirken, sistemin düzenli ödeme takvimiyle işlemeye devam ettiği kaydedildi.

