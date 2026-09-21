Samsung Galaxy S26 serisine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

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Teknoloji devi Apple’ın iPhone modellerine zam yapmasının ardından Samsung da harekete geçerek bazı modellerinin Türkiye fiyatına zam yapma kararı aldı. Buna göre Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modelleri zamlandı.

ZAMLI FİYATLAR NE KADAR?

Bu kapsamda Galaxy S26 12+256 GB’ın eski fiyatı 70 bin 499 lira iken 77 bin 999 liraya yükseldi. Galaxy S26+12+256 GB’ın fiyatı 82 bin 499 liradan 97 bin 999 liraya çıktı.

Ayrıca Galaxy S26 12+256 GB 109 bin 999 liradan 119 bin 999 liraya tırmanırken, Galaxy S26 Ultra 12+256 GB ise 121 bin 999 liradan 131 bin 999 liraya yükseldi.

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YÜZDE 18,7 ZAM

Gelen zamlara bakıldığında Galaxy S26+ modeline yüzde 18,7 oranında zam gelirken, en büyük zammın da bu ürüne geldiği görüldü. Ayrıca Galaxy S26 Ultra’ya ise 10 bin lira zam gelmesi dikkat çekti.

ZAMMIN NEDENİ

Zammın yapay zekâ nedeniyle artan talep yüzünden uluslararası çapta meydana gelen bellek krizinin bir sonucu olarak geldiği ifade edildi.