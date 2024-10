Netflix’te ekranlara gelen Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde rol alan ve ikinci sezonu başlayan diziyle gündemde sıkça yer alan Hazal Kaya, verdiği kilolarla da gündemde. Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonundaki üstün performansının ardından yeni bir projeye daha imza atan oyuncu, TOD’daki Sorgu dizisinde de rol aldı. Kısa süre içerisinde yayınlanacak dizi ile yeniden dijital platformlarda yer alacak oyuncu, zayıflama sırrını paylaştı.

Hazal Kaya Nasıl Zayıfladı?

Gala ve etkinliklerde zayıf hali ile dikkatlerden kaçmayan Hazal Kaya, 2 çocuk annesi olmasına karşın fit formuyla büyük övgü ve beğeniler alıyor. Sosyal medyada kendisine sürekli sorular yöneltilen oyuncu, sonunda bu konuda açıklama yaptı.

Şeker hastalığı olan ve bu nedenle beslenmesine dikkat eden oyuncu zayıflamasıyla ilgili şöyle dedi; “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum”

İşte oyuncunun son hali;