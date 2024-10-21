MasterChef yarışmacısı Hakan Dündar yaptığı açıklama ile tüm gündemi değiştirdi. MasterChef’te yarışmanın stüdyodan çıktığını ortaya koyan bu durum sonrasında jürinin nasıl bir karar alacağı, duruma nasıl müdahale edeceği merak ediliyor. Peki, MasterChef’te Nigar’ın eşiyle Hakan arasında neler, neden yaşandı? İşte detaylar.

MasterChef’te Neler Oluyor?

TV8’de yayınlanan MasterChef’te heyecan devam ediyor. Yarışmanın son bölümlerinde Hakan ile Nigar arasında yaşanan krizin etkileri sürüyor. Yaşadıkları tartışma sonrasında Hakan, eleme adayı olarak Nigar’ı söylemişti. Bu hamle, krizin daha da derinleşmesine yol açtı. Nigar’ın adını vermesiyle birlikte olaya Nigar’ın eşi de dahil oldu. Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Hakan, Nigar’ın eşi tarafından tehdit edildiğini ekran görüntüleri ile paylaştı

Hakan’dan Tehdit Açıklaması

Hakan, Nigar’ın eşi tarafından tehdit edildiğini “Dün linçler tehditlerden ve bazı küfürlerden sonra sessiz kalmayı tercih ettim. Programı olay örgüsü ile izleyenler benim Nigar Hanım’ı neden potaya yolladığımı anlayabilirler. Nigar Hanım’ı potaya yollamamdaki en büyük sebep beni tehdit ettirmesidir. Hem programda beni alenen tehdit edip daha sonradan eşinden gelen tehdit minvalindeki mesajlar ve onu evden aldıracağım söylemleri yüzünden potaya yolladım. Bu zamana kadar yaptığı haksızlıklar beni sürekli zan altında bırakması ve yalan söylemesi üstüne beni alenen tehdit etmesi bu tutumu sergilememdeki en büyük sebep. Program ile hiçbir alakası olmayan eski zor günlerini ajitasyon yaparak alıntılaması da cabası…” diyerek dile getirdi.

Nigar’dan İddialara Savunma Geldi

Hakan’ın bu iddiaları sonrasında konuyla ilgili savunma ise Nigar’dan geldi. “Eşimin attığı sözde tehdit mesajı! İnsanların karısını TV karşısında rencide ederek bu duruma getiremezsiniz. Kim olsa aynısını hatta daha beterini yapardı. Çizgimizden çıkmadan, kalitemizi bozmadan yarışmaya çalıştıkça insanları kışkırttı. İddialarını kanıtlamazsa mahkemede derdini anlatsın.” diyerek eşini ve yaşananları savunan Nigar’ın bu açıklamaları sonrasında gözler yeni bölüme çevrildi.