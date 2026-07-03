Nagihan Karadere son hali şaşırttı! Survivor sonrası estetik yaptırdı

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Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2026 sezonunda sergilediği performansla büyük finale kadar yükselen milli atlet Nagihan Karadere, İstanbul’da gerçekleştirilen final mücadelesinde Nobre ile karşı karşıya gelmiş ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Başarılı sporcu, kupayı kıl payı kaçırmasının ardından bu kez adadaki yorgunluğu üstünden atmak adına bıçak altına yattı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı videolarla gündeme gelen yarışmacının operasyon sonrası son hali merak edilmişti. Karadere operasyondan hemen sonra son halinin fotoğraflarını paylaştı.

İşte Nagihan Karadere’nin estetikli son hali!

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Kariyeri boyunca Survivor’da 5 kez yer alan ve mücadele eden Karadere, güç bir rekora imza attı. Adadan döner dönmez ise soluğu estetik kliniğinde aldı. Yüz bölgesine estetik müdahale yaptırdığını duyuran ünlü isim, kişisel hesabından yayınladığı ilk videoda yüzündeki tıbbi bandajlar nedeniyle yapılan işlemlerin henüz tam olarak seçilemediğini belirtti. Yaşadığı fiziksel değişimin kendisini psikolojik olarak da çok iyi etkilediğini vurgulayan Karadere, operasyon sonrasında tam 20 yaş birden gençleştiğini iddia etti.

Nagihan Karadere’nin paylaştığı fotoğraflar sonrasındaki açıklaması ise şöyle;

“Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Beni merak etmeyin ben çok iyiyim. Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Ufak, minik bir operasyon geçirdim ama günlük rutinlerimi aksatmıyorum. Kızım Arven ile beraber ana kız kaliteli vakit geçiriyoruz, keyfimiz oldukça yerinde.”