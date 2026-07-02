Şevket Çoruh’tan gözaltına alınan Deniz Göktaş’a ilk destek

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Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş’a ilk destek Şevket Çoruh’tan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar’da komser Mesut karakterine hayat veren Çoruh’tan komedyen Deniz Göktaş’a destek.

Şevket Çoruh: Memleket Kahkahaya bile tutanak tutuyor

X’ten açıklama yapan Çoruh, “Sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün. Devlet ise “gülme sırası bizde” deyip komedyeni gözaltına almış. Gülmek serbest, güldürmek şüpheli; şaka yapmak kabahat, şakaya alınmak devlet ciddiyeti. Memleket, kahkahaya bile tutanak tutuyor. ” dedi.

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Şevket Çoruh’un paylaşımına kısa sürede destek yağdı.