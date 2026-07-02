Deniz Baysal boşanıyor mu?

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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun evliliğiyle ilgili ortaya atılan kriz iddiaları magazin gündemine oturdu. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmezken, Barış Yurtçu’nun sosyal medya paylaşımı söylentileri yeniden alevlendirdi.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu hakkında ayrılık iddiası

Oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, 2019 yılında nikâh masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Uzun süredir magazin dünyasının göz önünde olan çiftlerinden biri olarak bilinen Baysal ve Yurtçu, bu kez evliliklerinde kriz yaşandığı iddiasıyla gündeme geldi.

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Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre çiftin yoğun iş temposu nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı öne sürüldü. Ancak Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Barış Yurtçu’nun paylaşımı dikkat çekti

Ayrılık iddiaları konuşulurken Barış Yurtçu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımda yer alan sevgi, güven ve ilişki seçimi üzerine ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından “manidar” olarak yorumlandı.

Yurtçu’nun paylaşımında, insanın sevildiğini sanmasının en ağır duygulardan biri olduğuna vurgu yapılırken, hayatı kiminle paylaşacağını doğru seçmenin önemine dikkat çekildi. Paylaşımda Neşet Ertaş’ın “Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme” sözüne de yer verilmesi, ayrılık iddialarını daha da güçlendiren yorumlara neden oldu.

Sosyal medyada yorum yağdı

Barış Yurtçu’nun paylaşımı kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın çiftin özel hayatıyla ilgili bir mesaj olduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar ise bu tür paylaşımların doğrudan ayrılık anlamına gelmeyeceğini savundu.

Çiftin sessiz kalması ise iddiaların daha fazla konuşulmasına yol açtı. Özellikle Deniz Baysal’ın son dönemdeki bazı paylaşımlarında Barış Yurtçu’nun yer almaması da sosyal medyada dikkat çeken detaylar arasında gösterildi.

Birbirlerini takip etmeye devam ediyorlar

Tüm iddialara rağmen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü. Ayrıca çiftin birlikte yer aldıkları bazı fotoğrafların da profillerinde durduğu dikkat çekti.

Bu nedenle çiftin evliliğine ilişkin ortaya atılan iddialar henüz netlik kazanmış değil. Gözler şimdi Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’dan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

Deniz Baysal daha önce evliliğiyle ilgili konuşmuştu

Deniz Baysal, şubat ayında katıldığı bir programda eşi Barış Yurtçu ile zaman zaman tartıştıklarını söylemişti. Baysal, ilişkilerde küçük tartışmaların normal olduğunu belirterek, önemli olanın kavganın şekli olduğunu ifade etmişti.