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Enola Holmes 4 çıkacak mı? Gözler Netflix’te

Netflix’in sevilen dedektif serisi Enola Holmes, üçüncü filmiyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Millie Bobby Brown’ın başrolünde yer aldığı yapımın ardından gözler şimdiden “Enola Holmes 4 çıkacak mı?” sorusuna çevrildi.

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Eklenme 02.07.2026 - 15:16
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Sherlock Holmes’ün gölgesinden sıyrılıp kendi yolunu çizen Enola Holmes, yeni macerasıyla izleyiciyle buluştu. Netflix’in popüler film serilerinden biri haline gelen Enola Holmes’un üçüncü filmi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla platformdaki yerini aldı.

Nancy Springer’ın kitap serisinden uyarlanan yapım, bu kez Enola’yı Malta’ya uzanan daha tehlikeli ve karmaşık bir davanın içine sürüklüyor. Genç dedektif, kişisel hayatı ile mesleki sorumlulukları arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Enola Holmes 4 çıkacak mı?

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Enola Holmes 4 için şu an Netflix tarafından yapılmış resmi bir onay bulunmuyor. Platform, serinin dördüncü filmiyle ilgili herhangi bir yayın tarihi ya da prodüksiyon takvimi açıklamadı.

Ancak Enola Holmes 3’ün izlenme performansı, serinin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Netflix’in popüler yapımlarda izlenme rakamlarına göre karar verdiği biliniyor. Üçüncü film beklentileri karşılarsa, Enola Holmes 4 için yeni bir hazırlık sürecinin başlaması sürpriz olmayacak.

Enola Holmes 4 ne zaman yayınlanır?

Dördüncü film için resmi tarih açıklanmadığı için net bir yayın takvimi bulunmuyor. Ancak serinin önceki filmleri arasındaki zaman aralığı dikkate alındığında, Enola Holmes 4’ün onay alması halinde izleyiciyle buluşması en erken 2028 ya da 2029 yılını bulabilir.

Bu tahmin, Netflix’in prodüksiyon süreci, oyuncu takvimi ve senaryo hazırlık aşaması dikkate alınarak yapılıyor. Özellikle Millie Bobby Brown ve Henry Cavill gibi yoğun programı olan oyuncuların dönüşü, yeni filmin takviminde belirleyici olabilir.

Enola Holmes 3’ün konusu ne?

Enola Holmes 3’te genç dedektif artık kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Malta’ya uzanan yeni dava, Enola’nın şimdiye kadar karşılaştığı en karmaşık ve tehlikeli olaylardan biri olarak anlatılıyor.

Kişisel hayatında önemli kararların eşiğinde olan Enola, bir yandan da Sherlock Holmes ve Dr. Watson ile bağlantılı yeni bir gizemin peşine düşüyor. Film, aile bağları, aşk, özgürlük ve dedektiflik macerasını aynı hikâyede buluşturuyor.

Enola Holmes 3 oyuncuları kimler?

Serinin üçüncü filminde Millie Bobby Brown bir kez daha Enola Holmes karakterine hayat veriyor. Henry Cavill, Sherlock Holmes rolüyle geri dönerken, Louis Partridge de Lord Tewkesbury karakteriyle filmde yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Helena Bonham Carter, Himesh Patel ve Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de bulunuyor. Bu kadro, serinin önceki filmlerinden gelen hikâye bağlarını üçüncü filmde de sürdürüyor.

Enola Holmes nereden izlenir?

Enola Holmes film serisi Netflix orijinal yapımı olarak izleyiciyle buluşuyor. Serinin ilk iki filmi gibi Enola Holmes 3 de yalnızca Netflix platformu üzerinden izlenebiliyor.

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