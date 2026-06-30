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Galatasaray’da forma giyen Mario Lemina, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlasa da Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni yabancı kuralında (10+2) değişikliğe gitmemesi sebebiyle takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bugün sözleşmesinin son gününe giren tecrübeli orta saha oyuncusuna Avrupa’nın bazı kulüplerinin talip olduğu ileri sürüldü.

Mario Lemina Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

32 yaşındaki Mario Lemina’nın Galatasaray’da mutlu olduğu bilinse de, şartların oluşması halinde kariyerine İspanya veya İngiltere’de devam etmeye de açık kapı bıraktı. Ancak tecrübeli oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu şu an için kesin olan tek bilgi.

Öte yandan yarın itibariyle serbest oyuncu statüsüne geçecek Lemina için ilk talibin İspanya’dan olduğu öne sürüldü.

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Valencia Mario Lemina’yı transfer edecek mi?

İspanya La Liga’nın köklü kulüplerinden Valencia’nın, Galatasaray’da forma giyen Mario Lemina için resmi temaslara başlama hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Ancak iddiayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Mario Lemina kaç yaşında?

Mario Rene Junior Lemina, 1 Eylül 1993 tarihinde Gabon’un Libreville kentinde doğdu.

Mario Lemina hangi takımlarda oynadı?

Fransa futbol kariyerine başlayan Lemina, 2013 yılında Lorient altyapısından transfer olduğu Marsilya’da yükselişe geçti ve 2015 senesinde İtalyan devi Juventus’a katıldı. Torino ekibiyle 2017 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi yaşayan Lemina’nın sonraki durağı, o dönem İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Southampton oldu.

Southampton’da geçirdiği ilk sezonda beklentileri karşılayamayan Mario Lemina’nın Galatasaray macerası ise 2019-2020 sezonunda yaşandı. Gabonlu futbolcu her ne kadar taraftarın gönlünü kazansa da maddi sebeplerden dolayı Southampton’a geri döndü ve yeni sezonda Fulham’a kiralandı. 2021 Temmuz ayında 5.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Nice’e katılan Lemina, 2 yıl süren Fransa macerasının ardından 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolverhampton Wanderers’a transfer oldu.

Lemina Galatasaray’a ne zaman geldi?

Wolves’ta 2 sezon top koşturan 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, Şubat 2025’te 2.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray’daki ikinci dönemine başladı. Galatasaray ile o dönem 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayan Mario Lemina’nın sözleşmesi 30 Haziran 2026 (Bugün) sona eriyor.

Mario Lemina’nın mevkii neresi?

Mario Lemina, kariyeri boyunca oynadığı takımlarda ön libero görevini üstlendi. Ancak zaman zaman stoper mevkiinde de başarılı maçlar çıkardı.