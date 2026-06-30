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Paraguay kalecisi Orlando Gill hangi takımda oynuyor?

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda sürpriz performanslar yaşanmaya devam ediyor. Son 32 turunda Almanya’ya karşı ülkesi Paraguay’ı bir üst tura taşıyan Orlando Gill de bu sürprizlerden birisi.

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Eklenme 30.06.2026 - 12:14
Güncellenme 30.06.2026 - 12:28
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2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden Paraguay, milli takımımızın da yer aldığı D Grubu’ndan ‘’en iyi üçüncüler’’ kontenjanında yer alarak çıktı ve Son 32 turunda Almanya ile eşleşti. Dün oynanan maçta rakibini penaltılar sonucunda 4-3 yenerek Son 16 turuna yükselen Güney Amerika temsilcisinin kalecisi Orlando Gill, maç boyunca gösterdiği başarılı performansla tüm dünyanın dikkatini çekti. Kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanan futbol devlerinin gündemindeki Orlando Gill’in hangi takımda kariyerini sürdürdüğü ise merak konusu oldu.

Orlando Gill kaç yaşında?

Tam adıyla Orlando Daniel Gill Noldin, 2000 yılında Paraguay’da dünyaya geldi. Başarılı kaleci, güçlü refleksleri, hava topu hakimiyeti ve kritik kurtarışlarıyla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başardı.

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Orlando Gill hangi takımda oynuyor?

Paraguay ile Dünya Kupası’nın yıldızlarından olan 26 yaşındaki Orlando Gill, kulüp kariyerini Arjantin Ligi ekiplerinden CA San Lorenzo de Almagro’da sürdürüyor.

Orlando Gill’in güncel piyasa değeri ne kadar?

Orlando Gill’in Dünya Kupası öncesindeki piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro seviyesinde. Ancak turnuvadaki olağanüstü performansı sonrası bu rakamın oldukça artması bekleniyor. Türkiye’den Beşiktaş başta olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün Güney Amerikalı kaleciyi takibe aldığı iddia ediliyor.

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