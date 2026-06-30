Paraguay kalecisi Orlando Gill hangi takımda oynuyor?

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Paraguay , 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan "en iyi üçüncüler" olarak çıkarak Almanya ile eşleşti ve penaltılarla 4-3 galip gelerek Son 16 turuna yükseldi.

, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan "en iyi üçüncüler" olarak çıkarak ile eşleşti ve penaltılarla 4-3 galip gelerek Son 16 turuna yükseldi. Kaleci Orlando Gill , maçtaki başarılı performansıyla dikkat çekti ve 26 yaşındaki oyuncunun kulüp kariyeri CA San Lorenzo de Almagro 'da devam etmektedir.

, maçtaki başarılı performansıyla dikkat çekti ve 26 yaşındaki oyuncunun kulüp kariyeri 'da devam etmektedir. Orlando Gill'in turnuva öncesindeki piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro iken, gösterdiği performans sonrası bu değerin artması ve birçok Avrupa kulübünün onu takibe alması beklenmektedir.

2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden Paraguay, milli takımımızın da yer aldığı D Grubu’ndan ‘’en iyi üçüncüler’’ kontenjanında yer alarak çıktı ve Son 32 turunda Almanya ile eşleşti. Dün oynanan maçta rakibini penaltılar sonucunda 4-3 yenerek Son 16 turuna yükselen Güney Amerika temsilcisinin kalecisi Orlando Gill, maç boyunca gösterdiği başarılı performansla tüm dünyanın dikkatini çekti. Kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanan futbol devlerinin gündemindeki Orlando Gill’in hangi takımda kariyerini sürdürdüğü ise merak konusu oldu.

Orlando Gill kaç yaşında?

Tam adıyla Orlando Daniel Gill Noldin, 2000 yılında Paraguay’da dünyaya geldi. Başarılı kaleci, güçlü refleksleri, hava topu hakimiyeti ve kritik kurtarışlarıyla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden birisi olmayı başardı.

Haber Devam Ediyor

Orlando Gill hangi takımda oynuyor?

Paraguay ile Dünya Kupası’nın yıldızlarından olan 26 yaşındaki Orlando Gill, kulüp kariyerini Arjantin Ligi ekiplerinden CA San Lorenzo de Almagro’da sürdürüyor.

Orlando Gill’in güncel piyasa değeri ne kadar?

Orlando Gill’in Dünya Kupası öncesindeki piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro seviyesinde. Ancak turnuvadaki olağanüstü performansı sonrası bu rakamın oldukça artması bekleniyor. Türkiye’den Beşiktaş başta olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün Güney Amerikalı kaleciyi takibe aldığı iddia ediliyor.